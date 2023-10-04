前港姐冠亞軍林鈺洧陳楨怡被指孖譚嘉儀出席飯局 IG長文嬲爆否認冧富商

近年有不少港姐是非纏身，令標榜「美貌與智慧並重」的港姐形象大受打擊，近日再有冠軍級人馬被爆出即富豪飯局！2022年港姐冠軍林鈺洧與2020年港姐亞軍陳楨怡，日前被傳媒影與歌手譚嘉儀一同出席一個富豪私人飯局，報道又指出3人為工作和發展機會在飯局中落力施展冧功冧富豪，不過報道一出，2位前港姐隨即澄清！