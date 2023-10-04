前港姐冠亞軍林鈺洧陳楨怡被指孖譚嘉儀出席飯局 IG長文嬲爆否認冧富商
飯局由上市公司執行董事發起
據報導指出，該飯局由一位人稱「子辰」的上市公司執行董事曾俊豪所發起，他在股壇上有「點石成金」的外號，有指子辰有意在娛樂圈大展拳腳，報道亦稱，林鈺洧、陳楨怡以及譚嘉儀在當晚飯局中穿上超短熱褲和迷你短裙現身一間VIP房間，又指她們表現興奮兼「施展冧功」冧富豪，兼且熱情地摟腰攬膊合照，為的是自己的工作和發展機會。
林鈺洧：善心是打不死的
報道一出，林鈺洧即在社交網站發文澄清，表示飯局是由公司經理人代為安排：「一直以來都希望存好心，做好事。相信做善事可以無時無刻，任何地方，跟任何人一起做。派月餅活動和一眾傷殘慈善團體的人禮貌吃飯是公司同意出席的。並沒有需要跟相關人士交換聯絡方式及聯絡，一切由公司經理人代安排。」她續指，本來一心只想在中秋節做善事，派月餅給傷殘和老人家，沒想到會被拿來大做文章：「報章上寫的人我不認識，只是在同一場合出現，沒有任何聯絡。一直面對不實新聞，再次受傷害，但善心是打不死的。」
陳楨怡罕有發嬲
陳楨怡亦緊隨其後在IG發文，澄清出席飯局只是禮貌：「原意是出席慈善活動派月餅，禮貌上安排和一眾慈善團體吃飯都得公司同意出席的，在場很多出席的義工人士和復康力量會長是第一次見面，之前並不認識和沒聯絡，而報章上的人我並不認識，相信也是其中一位善長。」她又罕有動怒，直指報道失實：「一心只想趁未上橫店入組前做慈善活動，派月餅給老人家和有需要的人。從來都不會為緋聞回應。今次唔想牽連慈善公益活動和想保護老人家。亦希望此不實的報道不會為慈善公益活動和幫助傷殘人士老人家的本質受到影響。」
譚嘉儀劃清界線
譚嘉儀回應傳媒表示所謂飯局只屬「朋友普通食飯」，她又表示因為想做善事，因此由一位好朋友介紹了慈善機構的朋友給她們認識，所以食飯時是有一些「朋友」是朋友的朋友，又強調她與部份人並不認識，而兼且出席的原意都只是洽談慈善活動的內容。
有讀者爆料幫3人澄清
有讀者向傳媒爆料，指3位女藝人當晚出席的飯局絕非富豪飯局，僅僅與企業家子辰、佬哥與慈善機構香港復康力量主席一通食飯兼商討派發月餅物資活動事宜而已，與陳楨怡的長文中所提到的「在場很多出席的義工人士和復康力量會長是第一次見面」一致，相信當晚的飯局有很多人參與，所謂的「富豪飯局」很有可能只是誤會一場。
林鈺洧被傳曾靠男人還債
據報道所指，自稱曾是林鈺洧密友者爆她選港姐前欠下周身卡數，其中一張信用卡數更達五十萬元，無力償還債務的林鈺洧要靠「男人」幫手找卡數，最後窮途末路，才盡地一煲參加香港小姐，希望靠獎金和獎品來還債，而林鈺洧最後亦得償所願，成為港姐冠軍有望還清卡數。
闊太生活周身名牌
林鈺洧參選港姐前任職模特兒，不過曝光率與工作量都不多，但其生活卻非常富貴，從她的社交網生活照可見，林鈺洧周身名牌，生活亦好奢華，不時出入酒店用餐，過著高消費的生活模式。
林鈺洧回應欠債傳聞、否認向情敵找晦氣
對於被指欠債達50萬及參選是為了獎金獎品，林鈺洧前日回應傳媒時堅決否認，仲話當選港姐冠軍贏取的獎金會全數捐晒佢！至於是否身負多筆卡數，她亦否認，堅稱「冇債要還」。此外，林鈺洧又被指曾到情敵的工作地點找晦氣，為此她出席公開活動時主動提及，表示這些全是謠言、假新聞，更強調過去的舊愛均沒有小三出現過，現時單身的她唔想拍拖，希望先在事業上好好發展。
林鈺洧曾上ViuTV分享性史
80年代無綫當紅小生林俊賢與第一任中英混血太太所生的女兒林鈺洧（Denice），擁有43吋長腿，曾被封為「最強星二代」，2015年因為親戚的引薦，她由保險界轉投Model界，簽約成為熊黛林師妹，可惜一直工作量不多。早年她不時現身ViuTV節目，更因為在星座節目《對號入座》中大爆自己性史，而引起網民關注，被封為新一代「性女」。
人馬座的Denice在節目《對號入座》中曾大方分享自己性史，自爆有過五位性伴侶，其中天蠍男在持久力和招式量上都最令她滿意：「佢唔止靚仔、高大，喺床上仲有好多招式同持久。如果需要同天蠍座嘅男仔發生關係，係需要好大體力，佢會將妳反嚟反去，翻天覆地咁，好暈，流晒汗。」又自爆曾有一名雙魚座男友，但對方連褲還未除已經完結，並指對方的性愛耐久時間是0秒及3秒。
陳楨怡封「是非港姐」曾被爆出「一拖七」醜聞
媾仔媾出禍的前港姐亞軍陳楨怡，去年被前男友周子掦多次直斥陳楨怡為人虛偽、爛玩、爛蒲、仲要暪住無綫秘密煲煙兼一腳踏七船。周子掦表示陳楨怡除了有拍拖4年的圈外男友Andy及跟他相戀年半外，更在無綫搵食，包括前天堂鳥成員Lincoln許俊豪、何超蓮前男友黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、無綫高層曾勵珍愛將林正峰及馮盈盈的中性打扮女助手，周子揚表示陳楨怡甚為享受做娘娘。
陳楨怡事後於在IG道歉
與周子揚的感情糾紛愈鬧愈大，又愈嚟愈複雜，令一度避身到內地開工的陳楨怡終於在IG限時動態道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」不過陳楨怡一直都沒有承認過與周子揚的情侶關係，今次在IG一句「病態的關係」，似乎是隔間承認自己曾經與「某人」有情侶關係，亦似是同時默認與圈外男友Andy拍拖四年間曾出軌。
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