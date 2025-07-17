《聲秀》林錦興（小林）是誰？25歲地盤工人憑結他追夢！背景IG音樂才能懶人包

林錦興（小林）的背景：從地盤到舞台的追夢者

在鎂光燈聚焦的舞台背後，每位追夢者都有一段獨特的故事。在TVB全新大型歌唱選秀節目《聲秀》的25位參賽者中，林錦興（小林）無疑是背景最引人注目的一位。他的故事，是汗水與音符交織的樂章，是從平凡崗位走向不凡舞台的勵志詩篇。