林鍾一戰｜鍾培生過磅後咆哮嚇唔窒對手 林作豪言首回合可分勝負 提出一條件回應對方加碼要求

林鍾一戰周六（18日）進行對決，鍾培生、林作、大J、Steven及唯一女子賽的《造美人》Kathy（張育玲）、《口罩小姐》Ollie（溫穎琦）等賽前一日進行過磅儀式﹗鍾培生和林作上磅後合照，鍾培生突然咆哮自壯聲勢，林作偷笑冇被嚇倒，更信心十足表示第一回合可KO鍾培生，親自回應鍾培生臨時加碼的新盤口，林作反加出一項條件。

文：東方新地｜圖：鍾培生Youtube影片截圖、大J影片截圖