林鍾一戰｜鍾培生過磅後咆哮嚇唔窒對手 林作豪言首回合可分勝負 提出一條件回應對方加碼要求
文：東方新地｜圖：鍾培生Youtube影片截圖、大J影片截圖
林鍾一戰過磅｜林作重鍾培生16.5磅
周六（18日）九展舉行的《培生擂台：無敵盃We Are Champs》拳賽，周五（17日）各拳手過磅，體重分別是林作72.3kg、鍾培生64.8kg，雙方相差7.5kg（16.5磅）。
影合照時鍾培生突然咆哮一聲，在旁的林作表現鎮定，更自信滿滿表示自己自出世已準備好，又指自己是淡淡定定有錢剩選手，預計第一回合可把鍾培生打低。
林作要求鍾培生同教練對打
對於拳賽前兩日，鍾培生突然提出加碼新盤口，二人隔空回話，林作一時話鍾培生出口術，一時又話接受新盤口，不過林作和鍾培生周五上磅後，林作就表示：「鍾培生畀多一百萬我唔要啦，但如果鍾生打到我暈低，我係話要同我教練團之一再打一場，鍾生幾個月前挑戰過我教練，我覺得呢個恩怨應該要了結，我唔貪心，畀一百萬我就得喇﹗」林作指他這個要求鍾培生沒有答應，所以才告吹， 即大家沒有達成共識，所以維持不變﹗
鍾培生拳賽前兩日突開新盤口
鍾培生同林作「林鍾一戰」賽周六（18日）舉行，當日除了鍾培生和林作，還有其他賽事更有女子賽，不過論焦點還是「林鍾一戰」，究竟林作能否打低鍾培生贏得一百萬呢？大家都好期待呢場賽事。距離比賽只有兩日，主辦的鍾培生突然開新盤口，加碼1百萬向林作挑機，再度引起網上熱議，不過林作忙於同女友裕美出海遊船河，暫時未上水回覆﹗
鍾培生主辦《培生擂台：無敵盃2021 WE ARE CHAMPS 2021》周六（18日）於九展Star Hall 開打，鍾培生周四（16日) 突然提出改新盤口，被網民笑指被當日另一場賽事出賽者張致恆（Steven）連日搶fo，用錢及新聞去搶回焦點﹗
鍾培生早上在facebook tag了林作，留言問「有冇興趣加碼如果我K.O.左你扣30萬出場費，如果K.O.唔到俾多1,000,000你﹗即引起網民熱烈討論，「要扣就唔型啦﹗」「做善事好過啦」、「鍾生乜你啲賽事成日改賽制㗎？」、「係咪見近來連番被Steven啲新聞搶咗鋒頭，所以用錢去搶番鏡呀？」、「唔抵得債仔啲新聞勁過林鍾一戰？」
另一主角林作在鍾培生出po六小時仍未有回覆，反而在IG貼出多張與女友裕美及一班朋友出海的照片，相中林作心情輕鬆，與裕美在遊艇前扮鐵達尼號主角，又不停為裕美影靚相﹗又在IG出片寫住「一Round KO」然後鏡頭影住躺在游艇上裕美，
林作豪言一Round K.O.
林作未有在鍾培生facebook回覆加碼事宜，卻出片指自己一Round K.O.女友裕美，夾埋朋友拍片玩躺在遊艇的裕美﹗
鍾培生提出加碼後近半日，出海游船河的林作約傍晚六時終於有回覆，在facebook出po請鍾生與他私下再傾喎﹗
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鍾培生搵梁榮忠做評述 《破壞之王》經典場面重現 準備定《金瓶梅》小說？
「林鍾一戰」將於本月18月舉行，鍾培生日前在社交平台公開表示所有門票已經售罄，同時公布拳賽更多細節，如擔任主持的有方力申與蔡宛珊；表演嘉賓則有樂隊Kolor，以及被廣播處長李百全指「唔decent」的LMF；至於負責評述的，除了有無綫體育主持何振然與拳擊教練鄧子威，還有另一驚喜梁榮忠，網民即聯想起《破壞之王》中的經典場面，仲問點解唔請埋黃一山！
鍾培生宣布嘉賓陣容
林作與鍾培生的百萬擂台戰將於9月18日在九龍灣國際展貿中心上演，未開戰已成為城中熱話，日前鍾培生在個人社交網頁表示，當日門票已經全部售罄，屆時嘉賓旁述陣容可謂星光熠熠。其中嘉賓有樂隊Kolor以及LMF，主持人為方力申和蔡宛珊，賽評人陣容則有梁榮忠、鄧子威和何振然。
網民重提《破壞之王》搞笑一幕
消息一出，大家的焦點都落在梁榮忠身上，當年他因為背住拍拖8年的女友鍾麗淇，與朱慧敏車震搞到星途盡毀，近年主持港台節目及教戲，有網民隨即找來梁榮忠在電影《破壞之王》中，與黃一山為周星馳的拳賽擔任旁述的畫面，那一場戲份講述林國斌遲遲未有出招與星爺對打，黃一山找來《倚天屠龍記》及《金瓶梅》畀梁榮忠執生作評述，場面非常搞笑。
提議搵埋黃一山
網民期待「林鍾一戰」把當年《破壞之王》的經典場面重現，亦有人引述梁榮忠戲中台詞，笑言當日拳賽是否會發生「大師兄嬌喘一聲倒在外賣仔嘅懷裡」 的情節，當中更有網民感嘆「點解沒有細龜」、「可唔可以請埋黃一山」等，不過據知黃一山長年在國內生活，應該唔會現身喇！