48歲前港姐深夜連問3次「點解」情緒崩潰 移英夢碎回流再遇騙局 事業感情兩失意
林雅詩社交平台連問三次點解情緒崩潰
林雅詩於上周四（10日）在Facebook發出一段絕望長文，開首連續寫下三次「點解？點解？點解？」，隨後表示：「我已經用盡我人生嘅努力去做所有嘢！只會俾人臭罵，做得唔好，永遠都係錯！」最令人擔憂的是她在文末拋下一句：「呢個人生我唔想行落去啦！」短短數句話透露出極度灰心與絕望，帖文發出後迅速引起大量關注。
前亞視藝人楊正軍留言鼓勵叫她做自己
林雅詩的崩潰帖文發出後，前亞視藝人楊正軍隨即在留言區為她打氣，寫道：「唔好理人點睇點講，做乜都會有Haters，順從內心嘅想法，做自己想做嘅加油。」除了楊正軍外，不少網民亦紛紛留言安慰，希望她能夠撐過這段低潮期，有人提醒她「唔好俾網上嘅說話影響到自己」，亦有人建議她尋求專業情緒支援。
林雅詩移英寄30封求職信無回音回流再遇騙局
林雅詩的困境並非一朝一夕。2022年她決心移居英國展開新生活，惟寄出超過30封求職信全部石沉大海，連基層工作都無人問津，最終被迫回流香港。然而返港後的求職路同樣荊棘滿途——她曾公開炮轟有人假借洽談工作為名，在傾妥所有條件後於付訂金一刻突然「玩失蹤」，怒斥對方「蝦我一個女人仔」。除了假工作邀約和惡意壓價外，她更透露不時收到露體狂傳送的不雅照片，即使封鎖對方，狂徒亦會開設新帳號繼續騷擾。感情方面，她早年與富商溫文英的婚姻因男方出軌而告終，其後與經理人馬天樂的戀情亦在2020年因對方偷食助手而觸礁，多年來一直以單親媽媽身份獨力湊仔。
網民憂心林雅詩情緒如過山車時好時壞
不少網民留意到林雅詩的情緒狀態近期極不穩定，形容猶如「過山車」般大起大落。有網民指出：「前幾日先見佢upload片話自己好開心，點知轉頭又崩潰」、「真係好擔心佢，希望身邊有人照顧」。亦有人翻出她早前曾上載一段站在高處的影片並寫下「快窒息了」等字句，認為她的精神狀態已經響起警號。事實上林雅詩近年頻繁在社交平台發放負面情緒，從1997年參選港姐入行至今接近30年，事業與感情的雙重打擊令這位昔日艷星陷入前所未有的低谷。