失婚艷星回流返港搵工慘遇變態露體狂 怒斥想呃免費餐
林雅詩搵工遇變態狂徒假扮僱主
林雅詩昨日在社交平台大吐苦水，詳細講述搵工期間的恐怖遭遇。她表示現時經濟環境不佳，想找工作又要被人壓價，甚至可能沒有收入，正當她以為有希望賺取一分一毫時，卻發現有人假扮有工作機會聯絡她。林雅詩激動地寫道：「有啲人扮有工作搵你聯絡你，諗住有個希望搵多一蚊得一蚊啦，點知原來係想搵你傾吓偈唔知博乜？博乜大家心知肚明啦，仲要諗住免費！」更令她憤怒的是，對方之後竟向她傳送露體相片，她怒斥：「跟住就send埋啲露體狂嘅相，咁即係點呀？」
林雅詩怒斥狂徒用多個帳戶騷擾
面對如此離譜的性騷擾行為，林雅詩當然立即將對方封鎖，但沒想到狂徒竟然用另一個帳戶繼續騷擾她。她無奈地表示：「當然我有block咗佢啦，但係佢又用另外一個Account再開返呀嘛！唔好再蝦我個女人仔啦！」飽受壓力的林雅詩在發洩完畢後，仍然要面對現實生活的壓力，坦言自己要「搵份正職馬死落地行」。這次經歷令她深感無奈，既要應付經濟壓力，又要面對這些不懷好意的人士騷擾。
林雅詩移英失敗回流香港搵工艱難
林雅詩在2022年決定移居英國與兒子及家人團聚，當時她曾表示想「做回普通人簡單過生活」。可惜新生活未如想像中順利，她寄出超過30封求職信，連洗碗工都沒有回音，搞到她多次公開放負，最後索性回流返港。回港後的林雅詩積極在社交平台表示自己工作檔期全面開放，希望有人找她工作，本以為肯捱肯做就有出路，但現實卻比想像中更加殘酷。她曾透露不時收到粉絲的不雅照片，表示：「我收到很多粉絲留言私訊給我，我明白你們的窩心，但真的不喜歡收到一些，令我嚇驚的照片，過分裸露照片令我很不安。」
網民同情林雅詩遭遇紛紛聲援
林雅詩的遭遇曝光後，不少網民都表示同情並聲援她。有網民留言：「而家啲人真係好變態，搵工都要小心」、「Grace加油，唔好俾呢啲人影響到你」。亦有網民建議她報警處理，認為這種行為已經構成性騷擾。部分網民則關心她的精神狀況，提醒她要保護好自己，不要被這些負面經歷影響。林雅詩的坎坷經歷引起不少人共鳴，大家都希望她能夠盡快找到合適的工作，重新開始新生活。
林雅詩情路坎坷 曾傳被家暴變單親媽媽
林雅詩的私生活同樣充滿戲劇性，她的情路可謂是一部精彩的連續劇。早年，她曾與香港著名宗師陸智夫的次孫交往，情感生活一度看似風平浪靜。2005年，林雅詩與交往三年的富商溫文英步入婚姻的殿堂，但好景不常，十年婚姻在2015年畫上句號。離婚的背後，是男方被拍到與人妻的街頭熱吻，更有傳言林雅詩遭受家暴，一度陷入絕望之中。在這段低谷期，她堅強地扛起了單親媽媽的重擔，獨自撫養兒子。
離婚後再遇經理人背叛
離婚後的林雅詩並未放棄尋找愛情，她與經理人馬天樂開始了新的戀情。然而，這段關係在2020年走到了盡頭，林雅詩指馬天樂背住自己與女助手一起，還與女助手育有一子。覺得自己是蠢女人，直指馬天樂對佢造成不可磨滅嘅傷痛，搞到每日林雅詩以淚洗面，情緒大受打擊。但兩人因為工作關係仍有聯絡。
帶仔移民英國 寄30多封求職信石沉大海
為了尋求新的生活和更好的未來，林雅詩帶著兒子遠赴英國。在異國他鄉，雖然有林子博及其他香港藝人組成的「香港同學會」的支持和關照，但她很快發現移民生活並非想像中那麼容易。去年底，她透露自己在英國的生活充滿挑戰，寄出的30多封求職信石沉大海，連最基本的洗碗工作都難以找到。
壓力爆煲 站在高樓邊緣：快窒息了！
儘管生活困難，林雅詩仍然保持著與粉絲的互動，積極更新她的社交平台。但壓力的累積終究讓她難以承受，近日她在社交媒體上發布了一段站在高樓邊緣的影片，寫著「快窒息了！也想係時候想唞一唞！開心只能自己安排，錯唔錯的安排，結果兩敗俱傷！失敗的我！妖！好能唔開心！不再要下一次！白癡！」這段發言引起了網友的廣泛關注害怕林雅詩會「睇唔開」，大家紛紛留言勸她要保持樂觀，相信未來會有轉機。其後幸好林雅昨日（20日）再出post表示自己沒有事「放心！我還在」！