失婚艷星回流返港搵工慘遇變態露體狂 怒斥想呃免費餐

47歲落選港姐林雅詩移英失敗回流香港後，搵工過程中竟然遇上變態狂徒，對方假扮有工作機會聯絡她，實際上卻想謀取免費服務，更離譜的是還向她傳送露體照片進行性騷擾。林雅詩忍無可忍在社交平台爆seed鬧爆，直斥對方「X街嚟㗎」，並透露已將對方封鎖，但狂徒竟用另一個帳戶繼續騷擾，令她相當困擾。