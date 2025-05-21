林雪七情上面獻唱《領悟》網民爆笑：全是感情沒技巧 原來仲有唱呢兩首歌！
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林敏驄與林雪近日在佛山舉辦《作品交流流玩唱會》首站，邀請太極樂隊成員雷有輝、林一峰、糖妹及布志綸等嘉賓助陣，場面熱鬧非凡。其中，林雪深情獻唱《領悟》以真摯情感打動全場觀眾，將演唱會氣氛推向高潮，網民爆笑指：「全是感情沒技巧！」
林雪深情演繹《領悟》 網民爆笑：全是感情沒技巧
林雪的《領悟》演出片段在網絡瘋傳，網民紛紛於小紅書分享，驚嘆這位以搞笑形象聞名的林雪展現深情一面。網友留言：「林雪正經起來唱《領悟》，感情充沛，聽得我有點感動！現場超正！」「他唱得像在演歌，全是感情沒技巧，真的很痛的領悟」「要經歷多少戀愛才能唱得如此動人？」「聽完想哭，請別再唱了！」另一方面，有網民笑指林雪台上造型似足《咒術迴戰》人氣角色五條悟！
林雪仲唱呢兩首歌 台上鬥搞爛Gag
林雪除咗唱《領悟》，仲有唱多首金曲例如《夢醒時分》、《愛在深秋》等。林雪仲有搞爛Gag環節：「我話你聽呀，佢係一代，佢嗰陣時係青春一代。我係青春二代，所以我兩個夾埋一齊就係『雙青春代』」林敏驄望台下不禁表示：「啊你女仔依家咁開心嘅，睇個樣已經係第三代」即引起全場大笑！
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圖片來源：小紅書圖片、呪術廻戦』アニメ公式@Twitter資料或影片來源：原文刊於新假期