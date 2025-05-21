林雪七情上面獻唱《領悟》網民爆笑：全是感情沒技巧 原來仲有唱呢兩首歌！

林敏驄與林雪近日在佛山舉辦《作品交流流玩唱會》首站，邀請太極樂隊成員雷有輝、林一峰、糖妹及布志綸等嘉賓助陣，場面熱鬧非凡。其中，林雪深情獻唱《領悟》以真摯情感打動全場觀眾，將演唱會氣氛推向高潮，網民爆笑指：「全是感情沒技巧！」