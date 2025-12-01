柳應廷Jer亞博演唱會全場站立哀悼死難者 盼音樂帶來力量
MIRROR成員柳應廷昨晚在亞博舉行演唱會頭場，開場前帶領全場觀眾為大埔宏福苑火災死難者默哀一分鐘，場面莊嚴肅穆。他更宣布將首場門票及周邊產品銷售盈利全數捐出，支援受災者及其家屬，展現藝人的社會責任感。
柳應廷8時15分提早開場 全場黑衣默哀
昨晚8時15分，觀眾響應柳應廷呼籲提早入場，亞博場館已坐滿觀眾。柳應廷與一眾樂手準時走到前台，全體穿上黑色演唱會T恤和黑褲並排站立，神情肅穆。他首先感謝觀眾在這個困難時刻仍然入場支持，「因為知道喺呢個時間入嚟去支持我呢個演唱會，係一件絕對唔容易嘅事，所以都好多謝你哋大家每一位入場支持。」隨後他帶領全場哀悼大埔火災死難者，會場熄燈，全場靜默一分鐘，場面莊嚴感人。
柳應廷唱《呼吸之間》寄意 盼音樂帶來力量
默哀完畢後，柳應廷在琴聲伴奏下唱出衞蘭的《呼吸之間》，歌聲充滿感情。他表示自己相信音樂的力量，「我自己係一個好相信音樂嘅人嚟嘅，我自己都覺得音樂喺呢個咁難過嘅時段，係可以畀到一啲力量自己，又或者身邊嘅朋友。」他希望透過演唱會的力量，給大家向前行的動力，「希望喺呢段時間，大家可以俾到勇氣自己同埋身邊嘅朋友，可以手牽手一齊捱過呢個難關。」
柳應廷自爆感冒失準 MIRROR兄弟低調入場支持
演唱會正式開始後，柳應廷以《約齊靈魂在墳墓開生日派對》及《筆觸男孩憂鬱之死》作開場，不過《墳P》只作舞蹈演出。他在演唱會上共換上5套戰衣，並換上T恤自彈自唱重拾busker身份，又專門選唱陳奕迅《沙龍》記錄每一幅畫面。柳應廷向歌迷道歉，因為突然感冒影響發揮。入場觀看演唱會的MIRROR兄弟Jeremy、COLLAR師妹Marf及男友Locker都全程戴口罩和帽子，極度低調支持。
觀眾感動回應 盼音樂撫慰人心
柳應廷多次在演唱會中提及音樂的力量，唱《Dear Children》時說「想畀大家知道，幾唔開心都好，至少有我唱歌陪住大家。」尾聲時他表示希望演唱會可以讓入場觀眾好好休息，「希望呢個騷係大家可以好好呼吸嘅時間」、「希望今日呢個騷畀到大家力量，或者暫時會忘記咗唔開心嘅嘢。」觀眾對他的真誠表現深受感動，不少人在社交平台分享當晚的感受，讚揚他在困難時刻仍然堅持用音樂帶給大家正能量。
圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期