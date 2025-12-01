柳應廷Jer亞博演唱會全場站立哀悼死難者 盼音樂帶來力量

MIRROR成員柳應廷昨晚在亞博舉行演唱會頭場，開場前帶領全場觀眾為大埔宏福苑火災死難者默哀一分鐘，場面莊嚴肅穆。他更宣布將首場門票及周邊產品銷售盈利全數捐出，支援受災者及其家屬，展現藝人的社會責任感。

柳應廷8時15分提早開場 全場黑衣默哀

昨晚8時15分，觀眾響應柳應廷呼籲提早入場，亞博場館已坐滿觀眾。柳應廷與一眾樂手準時走到前台，全體穿上黑色演唱會T恤和黑褲並排站立，神情肅穆。他首先感謝觀眾在這個困難時刻仍然入場支持，「因為知道喺呢個時間入嚟去支持我呢個演唱會，係一件絕對唔容易嘅事，所以都好多謝你哋大家每一位入場支持。」隨後他帶領全場哀悼大埔火災死難者，會場熄燈，全場靜默一分鐘，場面莊嚴感人。

柳應廷唱《呼吸之間》寄意 盼音樂帶來力量

默哀完畢後，柳應廷在琴聲伴奏下唱出衞蘭的《呼吸之間》，歌聲充滿感情。他表示自己相信音樂的力量，「我自己係一個好相信音樂嘅人嚟嘅，我自己都覺得音樂喺呢個咁難過嘅時段，係可以畀到一啲力量自己，又或者身邊嘅朋友。」他希望透過演唱會的力量，給大家向前行的動力，「希望喺呢段時間，大家可以俾到勇氣自己同埋身邊嘅朋友，可以手牽手一齊捱過呢個難關。」

柳應廷自爆感冒失準 MIRROR兄弟低調入場支持

演唱會正式開始後，柳應廷以《約齊靈魂在墳墓開生日派對》及《筆觸男孩憂鬱之死》作開場，不過《墳P》只作舞蹈演出。他在演唱會上共換上5套戰衣，並換上T恤自彈自唱重拾busker身份，又專門選唱陳奕迅《沙龍》記錄每一幅畫面。柳應廷向歌迷道歉，因為突然感冒影響發揮。入場觀看演唱會的MIRROR兄弟Jeremy、COLLAR師妹Marf及男友Locker都全程戴口罩和帽子，極度低調支持。

觀眾感動回應 盼音樂撫慰人心

柳應廷多次在演唱會中提及音樂的力量，唱《Dear Children》時說「想畀大家知道，幾唔開心都好，至少有我唱歌陪住大家。」尾聲時他表示希望演唱會可以讓入場觀眾好好休息，「希望呢個騷係大家可以好好呼吸嘅時間」、「希望今日呢個騷畀到大家力量，或者暫時會忘記咗唔開心嘅嘢。」觀眾對他的真誠表現深受感動，不少人在社交平台分享當晚的感受，讚揚他在困難時刻仍然堅持用音樂帶給大家正能量。

柳應廷 演唱會
全場黑衣默哀
入場觀看演唱會的MIRROR兄弟Jeremy、COLLAR師妹Marf及男友Locker都全程戴口罩和帽子，極度低調支持。
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
柳應廷 演唱會 （圖片來源：東方新地）
