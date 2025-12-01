柳應廷Jer亞博演唱會全場站立哀悼死難者 盼音樂帶來力量

MIRROR成員柳應廷昨晚在亞博舉行演唱會頭場，開場前帶領全場觀眾為大埔宏福苑火災死難者默哀一分鐘，場面莊嚴肅穆。他更宣布將首場門票及周邊產品銷售盈利全數捐出，支援受災者及其家屬，展現藝人的社會責任感。