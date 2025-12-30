柳應廷Jer一原因獲封全新花名「傻闌」 獲MIRROR成員素顏補祝生日
33歲MIRROR成員柳應廷（Jer）上月20日生日當天因工作繁忙未能慶祝，相隔一個多月後，昨晚終於迎來遲來的生日派對！「生日群組」成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、李駿傑（Jeremy）和邱士縉（Stanley）齊齊現身為壽星仔補祝，更因為Jer早前的爆笑蝦碌事件，為他起了一個全新花名「傻闌」，五子合唱英文生日歌時唱到這個新綽號更是笑到停不下來。
Jer因打錯歌名變爆粗獲封「傻闌」稱號
Jer這個「傻闌」稱號的由來相當搞笑，原來他早前因為將Moon Tang的經典歌曲《夜闌人靜》誤寫成「夜X人靜」，意外打出粗口字而引發趣事。填詞人小克更在社交網爆料，指Jer「同輸入法真係永遠有Bug」，經常發生類似的蝦碌事件。這個烏龍事件立即被身邊好友拿來開玩笑，「傻闌」這個新花名就此誕生，成為朋友圈內的專屬稱呼。
生日群組素顏上陣紙巾當生日牌超搞笑
昨晚的補祝生日聚會相當溫馨搞笑，五位好兄弟以素顏上陣，更創意十足地用紙巾代替傳統生日牌，親手寫上「傻闌生日快樂」字樣。當他們一同唱英文生日歌，唱到「Happy Birthday to 傻闌」時，五人都忍不住爆笑出聲，場面溫馨又歡樂。Edan在社交網分享慶祝片段和合照，寫道「補祝Jer(傻闌)(Mirror)生日快樂」，而Jer本人也有上載相片回應，感謝朋友們的心意並寫道「遲來的…多謝大家」。
網民大讚兄弟情深陳蕾都忍不住留言
這個遲來的生日慶祝引起網民熱烈反應，不少粉絲都被五子的深厚友誼感動，紛紛留言表示「兄弟情真係好深厚」、「傻闌呢個花名太搞笑啦」。連歌手陳蕾都忍不住在Edan的帖文下留言「笑出聲」，可見這個「傻闌」稱號和慶祝方式確實相當有趣。MIRROR成員之間的真摯友誼再次展現，即使工作繁忙也不忘為好兄弟補祝生日，這份心意比任何豪華派對都來得珍貴。
圖片來源：IG@jeremylaous、小克IG資料或影片來源：原文刊於新假期