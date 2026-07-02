東張西望｜14歲女吞40粒藥死控霸凌 校方處理方式令家屬震怒
靜怡午膳時間洗手間分4次吞藥送ICU搶救
5月19日午膳時間，靜怡帶同水樽走進學校洗手間，分4次吞下超過40粒藥物，當中包括精神科藥物及降血壓藥。靜怡爸爸憶述，當日下午約2時正在工作期間接到校方來電，獲告知女兒服食過量藥物暈倒，校方正召喚救護車。靜怡其後被送往急症室，情況危急需轉入深切治療部搶救，靜怡媽媽趕到醫院時見到女兒插喉昏迷不醒。醫生翌日向家屬表示，大量服食該兩種藥物足以致命，靜怡能夠存活已屬萬幸。
校方僅叫欺凌者道歉了事未有實質跟進
事發翌日，駐校社工及助理校長曾到醫院了解情況，惟當時靜怡仍未甦醒。靜怡家屬指控校方長期對欺凌問題採取消極態度，每次女兒向校長助理、社工及級主任求助，校方處理方式僅限於要求欺凌者口頭道歉，從未提出任何實質解決方案。家屬更質疑校方事後涉嫌隱瞞事件，既沒有主動向教育局上報，亦未有就事件向家長交代後續安排。靜怡在自白文中寫道：「其實委屈了很久，由中一到現在一直一次又一次成為目標。」
靜怡由活潑女孩變得恐懼上學出現自殘行為
靜怡爸爸形容，女兒自幼稚園到小學一直是個陽光開朗的孩子，但升上中學後整個人判若兩人。靜怡自中一起便持續遭受4名同級同學以極難聽的言語侮辱她及其家人，對方更慫恿其他同學一同排擠她。靜怡曾在自白文中提到：「開始恐懼！」她為了逃避上學甚至亂吃東西、喝廁所水，更曾被人當眾辱罵：「看她孤單一個應該又被人霸凌啦」、「她情緒病根本是假扮的，她做過妓女」。長期的言語暴力令靜怡出現自我傷害行為，需要接受精神科治療。5月15日，靜怡在洗手間再遭兩名欺凌者說壞話，成為壓垮她的最後一根稻草。
欺凌者事後發文稱與己無關更出言詛咒受害者
事件發生後，其中一名欺凌者在社交平台發出所謂「澄清文」，聲稱事件與自己無關，並在校內帶風向。靜怡表哥透露，欺凌者更使用假帳號攻擊在網上為靜怡發聲的人。有同學聽到欺凌者在事發當日說出極度冷血的言論：「吃吃吃，吃死了又關我甚麼事」、「三幾天就進一次醫院，不如去死啦」。除了家長，連同班同學都對學校的處理手法感到極度失望，認為校方放任欺凌者繼續在校園散播不實言論，完全未有保護受害者及其他學生的安全。
網民八卦籲「有冇同班同學爆料？」
有網民有疑問：「有冇同班同學爆料？」更有網民將學校起底，並留言：「Band1喎，呢舖仲唔出名！校長一定開心死，人人都識！」有網民慨嘆父母未能即是為女兒出頭：「個女都差唔多死，佢屋企人都唔夠膽POST班欺凌者出嚟？」、「呢間學校啲教師廢架？」亦有人點出重點：「但其實可以點理？記缺點、罰留堂，呢d嘢仲有人會care咩？
踢出校？去到第二間咪又會繼續欺凌人！」