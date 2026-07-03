東張西望｜港版鐵拳教育下集 14歲女盼霸凌者做一事 警4大原因拒受理
靜怡校內見欺凌者後恐懼發作服藥40粒
事發當日，靜怡在午膳時間見到一直欺凌她的同學，內心湧起極大恐懼，隨即在校內服下40粒藥物。據同班同學健仔（化名）向《東張西望》主持甘詠寧透露，靜怡本來是一個非常陽光開朗的女孩，但經歷長期欺凌後變得沉默寡言。健仔指出，欺凌者在網絡上以粗言穢語侮辱靜怡及其家人，更誣衊她從事性工作，而施暴者事後毫無悔意。除靜怡外，班上另一名同學亦表示曾遭受類似對待。
校方要求全班噤聲老師態度令同學心寒
事發後，校內數位老師到場，卻要求全班同學不要再討論此事，聲稱「再討論對事件都沒有幫助」，彷彿當作甚麼都沒有發生過。有同學受訪時表示，自己過去也曾遭欺凌，校方當時承諾會安排對方道歉，「但至今都沒有人向她道歉」。靜怡父親曾嘗試報警求助，但警方表示事件中「沒有性侵、沒有傷人、沒有恐嚇」，不涉及刑事成分而未能受理。校方回覆指設有既定處理機制，會按教育局指引處理及通報；教育局則表示已即時介入並啟動危機處理小組，重申對校園欺凌採取「零容忍」政策。目前靜怡已經出院，她最大的心願是獲得欺凌者一個適切而尊重的道歉，並希望對方停止攻擊自己和朋友，讓她能夠回復正常的校園生活。
長期欺凌嚴重影響青少年人格發展
註冊輔導心理學家甄樂瑤分析指出，12至18歲青少年正值自我價值建立的黃金發展期，需要透過朋輩認同來確立自我。若長期遭受欺凌，受害者會產生強烈的孤立感，繼而出現焦慮或抑鬱症狀，嚴重者更會出現自殘甚至輕生行為。她強調，一旦確認欺凌事件，學校必須明確告知施暴者「絕對不能容忍」，同時分別約見雙方家長，加強家校合作跟進。靜怡表哥亦不滿表示，校園欺凌並非一年半載的事，教育局有既定機制和指引，質疑校方為何甚麼都做不到。
網民批評學校處理態度紛紛為靜怡打氣
事件曝光後引起大量網民討論，不少人對校方的處理手法表達強烈不滿。有網民直言「啲老師剩係想大事化小」，亦有人指出「老師點敢出聲，都係打份工，自保」，批評教育工作者未有盡責保護學生。另有網民認為對受害人而言，精神上的排斥和杯葛「傷害都唔大，無得驗傷但又受傷害」，正正是這類隱性暴力最難被制度處理的原因。