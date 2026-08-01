東張西望｜教師指韓國人唔洗手爆新冠 韓籍女生控訴種族歧視惹熱議
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《東張西望》今集（1/8）報導青衣一間學校爆發校園風波，一名韓籍混血女學生於課堂上遭教師公然指責韓國人如廁後不洗手，導致她被全班同學嘲笑排擠。受害學生控訴校方與平機會冷處理，而涉事教師事後強硬回應更令整宗事件充滿爭議。
主持曾錦燊訪問李同學揭露校園風波經過
節目主持曾錦燊訪問受影響非華裔學生李同學，揭露今年三月二十三日一堂課上發生荒謬情節。涉事教師在講台上突然宣稱新冠肺炎於韓國爆發全因當地人不注重衛生，更直指韓國人去廁所不洗手，以及拒絕使用公筷，因此許多人感染此疾病。老師找出幾單新聞與學生分享。由於全班皆知李同學具備韓國血統，大批同學隨即將矛頭指向她並當面嘲笑污糟，甚至在校園內刻意躲避她，令她飽受排擠與不安。
涉事教師企硬拒絕認錯 反批受害人太敏感
面對突如其來針對行為，李同學聯同母親先後向平機會及校方作出正式投訴。平機會方面回覆指暫時未有更多資料而未能處理，而校方經審視教材後判定教師只基於真實新聞報道作案例，不構成香港《種族歧視條例》下歧視行為。涉事教師與投訴人面談時非但沒有致歉，更強硬向受害人表示「自己只是說真話」，甚至批評她將小事化大，令投訴方感受到二次傷害。
李同學懷疑曾得罪涉事老師惹來私人報復
這宗震驚校園爭議背後牽涉更深層次師生恩怨。李同學向主持透露她懷疑自己早前曾經在其他事件上得罪過該名涉事老師，當時雙方發生過口角並被對方指責駁嘴。她深信這次課堂上突如其來針對韓國人衛生習慣言論，極可能是該名教師藉著講授新聞報道作為掩飾，實際上對她進行私人報復，令單純教學演變成公報私仇鬧劇。
網民批評教師欠缺專業操守
此宗風波隨即引爆網絡熱烈討論，大批網民對於為人師表公然在課堂上發表牽涉國籍偏見言論感到嘩然，紛紛留言「批評教師欠缺專業操守」。部分觀眾強烈譴責校方企圖以新聞報道為藉口淡化爭議，認為單憑提醒教師加強多元文化敏感度根本無法彌補對受害學生造成心理創傷，輿論一面倒質疑該校處理投訴手法嚴重不公。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期