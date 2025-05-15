「粗口港姐」梁允瑜限時派發世界級福利！白色性感戰衣上陣火辣爆燈
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梁允瑜最近與好友前往印尼峇里島度假，並在社交媒體上分享了一系列令人羨慕的旅遊照片。這些照片不僅展示了她的水著造型，還有許多風情萬種的美照，讓粉絲們大飽眼福。
梁允瑜白色性感戰衣上陣火辣爆燈
昨晚，她在IG的限時動態中再次發放福利，曬出了一組與兩位女性朋友在海邊的性感三點式照片，這些照片從一個非常高的角度拍攝，展現了她們的完美身材，讓網民們驚呼不已。
「粗口港姐」梁允瑜出水芙蓉福利
最近，梁允瑜與朋友前往印尼峇里島旅遊，她不僅分享了許多精彩的旅行照片，還透露自己手中還有更多未公開的照片。昨天，她在社交平台上曝光了兩張穿著三點式泳裝的照片，這些照片採用了一種俯視的拍攝角度，展現了她的性感風采，其完美肌膚狀態更被網民激讚出水芙蓉！
梁允瑜倒轉曬胸性感爆燈
梁允瑜接連在社交平台分享驚艷福利照，先是濕身泳池照，傲人上圍在水中浮動，極具視覺衝擊；隨後再曬「瞓身倒立」照片，巨胸逆反地心引力，堅挺程度毫無下垂，令人驚嘆不已！
梁允瑜曬長腿任睇唔嬲
梁允瑜近日與網紅好友齊齊飛去峇里島旅遊，2人亦曬出前去當地打卡聖地叢林鞦韆影靚相嘅限時動態，梁允瑜更以超高衩Deep V長裙上陣，邊盪鞦韆邊大騷招牌世一長腿，十分吸睛！梁允瑜仲表示當地嘅工作人員會幫手拍片，以同樣裝扮出鏡嘅佢仲稱稍後會將影片上載到社交平台，叫網民期待吓先！
梁允瑜曬水著網民竟集體錯fo
除咗大派長腿福利之外，梁允瑜亦有曬出以水著示人嘅限時動態，先後以2套唔同造型上陣嘅梁允瑜谷到盡嘅上圍更係視覺效果爆燈！不過梁允瑜曬水著嘅限時動態就竟然引來網民集體錯fo，更紛紛猜測2人身後男子嘅身份：「後面嗰2位點解咁出戲嘅」、「同行竟然有男伴？」、「唔通佢係……」
其實2人身後嘅男子只係同行嘅攝影師，梁允瑜去年曾曬出嘅瀑布火辣水著照正係出自佢之手，睇嚟今次嘅峇里之旅一定又唔少福利照！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期