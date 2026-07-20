28歲「粗口港姐」梁允瑜破格半裸照震撼全網 極簡文案背後藏隱秘玄機
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現年28歲女星Chloe梁允瑜，前日（18日）深夜突然在社交平台發布一張破格半裸照片，瞬間引爆全網關注。畫面中她大膽展現身體曲線，僅以極巧妙拍攝手法遮掩重要部位，將性感與藝術感推向極致。
梁允瑜發布黑白半裸照片震撼眼球
就在兩天前，Chloe於個人社交平台上載了一張極度大膽的半裸照片，將性感尺度進一步升級。照片刻意運用了黑白色調以及強烈的動態模糊效果，在昏暗光影對比下，她毫無保留地展現出優美的背部線條與若隱若現的側乳。雖然畫面尺度驚人，但她利用巧妙拍攝招數完美避開走光風險，將神秘與誘惑氛圍拿捏得恰到好處，整個畫面充滿強烈藝術感與視覺衝擊力。
Chloe寫下孤獨字句吐露深層心聲
面對外界對於其瘋狂派發性感福利照的密切關注，Chloe並未退縮，反而選擇以行動及文字作為最直接回應。她為這張震撼半裸照配上了短短一個英文字「solitude.」，藉由孤獨一詞抒發自己當下真實情感與心境。
粗口港姐參演黑色月光再度翻紅
回顧Chloe加入娛樂圈前曾於2021年參選香港小姐，當年因直率火爆個性而被外界冠以「粗口港姐」稱號。雖然最終未能躋身最後20強名單，但其鮮明特質成功吸引電視台高層目光並順利簽約成為旗下藝人。除了在處境劇中飾演人事部職員而為人熟知外，她早前更參與話題劇集《黑色月光》拍攝，劇中多場激情床戲與極具誘惑力破格演出令她再次成為大眾茶餘飯後討論焦點。
網民湧入留言激讚照片充滿格調
該張大尺度半裸照一經曝光，大批網民隨即湧入社交平台瘋狂留言討論。不少粉絲對她勇於突破界限感到驚訝，紛紛留言大讚「身材真係火辣到不得了」、「相片拍得好有格調」。亦有部分網民將焦點放在她若隱若現身體輪廓上，直指畫面「神秘得來又極度誘惑。
圖片來源：[email protected]、TVB、《黑色月光》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期