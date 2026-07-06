28歲梁允瑜深夜派福利「3揀1」 半裸遮點尺度令網民集體暴動
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「粗口港姐」梁允瑜（Chloe）今日深夜再度於社交平台「大開殺戒」，上載一組三張極具誘惑力的寫真照片，並邀請粉絲「3揀1」。當中第二張相片尺度之大令網民集體暴動，Chloe僅以手臂巧妙遮點半裸上陣，瞬間引爆留言區。
梁允瑜深夜寫真主打復古光影氛圍感
從梁允瑜分享的三張相片可見，整組寫真以光影斑駁的復古風格為主調。第一張相片中，她身穿白色運動風內衣，手持復古電話，眼神迷離地大秀深邃事業線與緊緻馬甲線。而最令人震撼的第二張相片，Chloe大膽挑戰極限半裸上陣，僅以側身姿態及手臂巧妙遮擋敏感部位，露出大片光滑美背與傲人側乳，尺度直接爆錶。第三張則以躺姿側向鏡頭，展現迷人鎖骨線條與精緻五官，她配文寫道：「1 or 2 or 3？這種氛圍感愛死了！」
Chloe未有回應尺度爭議繼續與粉絲互動
貼文曝光後，梁允瑜未有就尺度問題作出額外回應，僅持續在留言區與粉絲互動。從她一貫的社交平台風格來看，這位以大膽作風聞名的前港姐，對於展現身材向來毫不忌諱，今次的半裸寫真亦延續了她一直以來敢於突破界限的路線。
梁允瑜以傲人身材大膽風格走紅
梁允瑜自參選港姐以來，一直以傲人身材及敢言性格為人所知，更因直率言論獲得「粗口港姐」的稱號。她深諳社交平台的流量密碼，不時上載大尺度性感照片與粉絲互動，每次都能成功引起廣泛討論。今次深夜時分發布的半裸寫真，再次證明她對自身定位的精準把握。
網民陷入選擇困難症集體表示全都要
貼文一出隨即引發網民暴動，大批粉絲陷入「選擇困難症」，紛紛留言直呼：「小孩子才做選擇，我全都要！」亦有網民表示：「第二張直噴鼻血」，更有人大讚第三張的眼神「太勾魂」，認為有幾分似李佳芯的味道。留言區充斥大量火焰及愛心表情符號，可見Chloe這次深夜福利再次成功擊中粉絲要害。
資料或影片來源：原文刊於新假期