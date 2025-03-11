梁允瑜峇里島連環豪派福利 極震撼出鏡網民竟集體錯fo！
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27歲梁允瑜2021年參選港姐後入行，不過佢在參選期間，就因被爆出以粗口鬧爆男友而被封為「粗口港姐」。而身材向來出眾嘅梁允瑜就不時在社交平台大派福利，近日與第53屆工展小姐陳泫名齊齊飛去峇里島旅遊嘅梁允瑜更連環曬出多個限時動態，除咗以水著震撼出鏡之外，仲豪曬超吸睛招牌長腿……
梁允瑜曬長腿任睇唔嬲
梁允瑜近日與網紅好友齊齊飛去峇里島旅遊，2人亦曬出前去當地打卡聖地叢林鞦韆影靚相嘅限時動態，梁允瑜更以超高衩Deep V長裙上陣，邊盪鞦韆邊大騷招牌世一長腿，十分吸睛！梁允瑜仲表示當地嘅工作人員會幫手拍片，以同樣裝扮出鏡嘅佢仲稱稍後會將影片上載到社交平台，叫網民期待吓先！
梁允瑜曬水著網民竟集體錯fo
除咗大派長腿福利之外，梁允瑜亦有曬出以水著示人嘅限時動態，先後以2套唔同造型上陣嘅梁允瑜谷到盡嘅上圍更係視覺效果爆燈！不過梁允瑜曬水著嘅限時動態就竟然引來網民集體錯fo，更紛紛猜測2人身後男子嘅身份：「後面嗰2位點解咁出戲嘅」、「同行竟然有男伴？」、「唔通佢係……」
其實2人身後嘅男子只係同行嘅攝影師，梁允瑜去年曾曬出嘅瀑布火辣水著照正係出自佢之手，睇嚟今次嘅峇里之旅一定又唔少福利照！
即睇更多陳泫名靚相！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、ig@ch._hilda資料或影片來源：原文刊於新假期