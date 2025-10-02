伍富橋老婆梁兆楹遭女藝人寸爆「內定」 深夜直播激動爆喊：要課金就買冠軍！

藝人伍富橋的太太梁兆楹（Shirley）憑藉在HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》中的出色表現人氣急升，但日前她卻罕有地在IG直播中情緒失控，激動爆喊！事件的導火線直指另一位女藝人疑似暗寸她賽果是「內定」，究竟對方說了什麼，讓Shirley忍無可忍公開反擊？