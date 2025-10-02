伍富橋老婆梁兆楹遭女藝人寸爆「內定」 深夜直播激動爆喊：要課金就買冠軍！
女藝人樂翊榆IG挑機惹禍
事件的起因源於女藝人樂翊榆在一次電視訪問中的言論，她當時表示曾有過想法，認為梁兆楹是因為「認識很多人」才可能在比賽中獲得優待。事後，樂翊榆更將訪問片段轉發至個人IG，並配上「講完都覺得好笑」及「真嘢又點會攞出嚟講呢？」等字句，充滿挑釁意味。這些言論和舉動透過網民的私訊截圖傳到Shirley耳中，瞬間點燃了她的怒火，為這場公開反擊埋下伏線。
梁兆楹深夜直播爆喊反擊
梁兆楹在直播中坦言，看到一位擁有超過50,000名追蹤者的公眾人物如此公開攻擊自己，感到極度憤怒和侮辱。她強調，對方輕描淡寫的一句話，卻完全抹煞了她五個月來的心血。Shirley聲淚俱下地反擊「內定」指控，重申自己是靠努力練習和研究食譜，絕非靠關係。她更激動地說：「如果我要課金的話，我也不會去課一個豬肉獎給自己，或者我會直接買一個冠軍給自己！」表明自己絕對沒有造假。
領廚爭霸戰奪亞軍成導火線
伍富橋太太梁兆楹（Shirley）早前參加HOY TV的飲食比賽節目《領廚爭霸戰》，憑藉其精湛廚藝和真性情表現，成功贏得觀眾喜愛，人氣高漲。在節目中，她過關斬將，最終雖然與冠軍寶座擦身而過，但依然勇奪亞軍及「最強人氣廚神」兩項大獎，實力與人氣均獲得肯定。正因為她在比賽中付出巨大努力並取得佳績，這次被人質疑賽果的公平性，對她而言無疑是巨大的打擊。
網民私訊截圖引爆風波
這次風波之所以爆發，全因大量網民將樂翊榆的訪問連結和IG截圖私訊給Shirley，才讓她得悉事件。Shirley在直播中表示，自己選擇公開回應，並非只是為了個人，更是為了維護所有參賽者和幕後工作人員的努力，以及整個比賽的「公平公開公正」。她坦言，雖然明白自己可能「有點 overreact」，但面對這種「在背後做小動作」的行為，她實在是「忍不了，忍無可忍」，必須站出來為自己和大家討回公道。
怒火難以平息
其後梁兆楹再貼出張截圖，內有樂翊榆留言：「我指嘅好笑係寫稿馬先生以前係我做嘅節目係我搵嘅item cut 走我。有記者會唔通知我出席。佢哋對我唔公平。我只係參與明星賽同埋部分買餸嘅拍攝，我唔知成個比賽嘅內情係點。我只係答記者個比賽公平，但係我笑自己嘅遭遇係唔公平。另外，如果你嘅資訊係來自一個記者，我坦誠咁講，該記者自以前已經捉我訪問嘅字眼嚟做文章，製造分化。我喺呢個電視台一向都其他藝人都唔熟悉，亦唔知道大家背景故事，但係該記者唔只一次用我嘅片言隻語挑釁其他藝人，意圖要所有人同我對立。我相信對你講真話係化解誤會嘅唯一方法，我亦都相信你係能夠分辨是非。」梁兆楹亦有留言反擊：「樂小姐你好，其實你要解釋嘅唔係我，而係你所謂一句俾人所謂嘅挑撥，係會抹煞咗成個比賽嘅台前幕後、參賽者嘅努力，亦會令到所有評判、主持人嘅公信力被質疑，所以我先會畀反應你。至於你同馬先生嘅過節並唔係我嘅問題，如果你可以先注意一下自己嘅言行舉止，人哋係唔會有機會挑撥離間，製造分化，你嘅人緣關係問題，亦唔需要同我分享。我自問係一個可以明辨是非嘅人，亦聽得明人話，己所不欲勿施於人，如果你曾經有個同樣嘅遭遇，就更應該知道唔應該將自己一時嘅諗法去隨便評論別人，希望你可以學識『道歉』兩個字點樣寫，而唔係繼續推卸責任。」