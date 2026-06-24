33歲前TVB「新聞女神」梁凱寧透Bra背心遊意大利 粉絲追問造人進度 回應惹遐想

前TVB「新聞女神」梁凱寧婚後魅力大爆發，近日與丈夫暢遊意大利，一身白色吊帶小背心盡展驕人身材，更隱約「透Bra」，性感程度令粉絲血脈沸騰。33歲的她完全卸下昔日主播台上的端莊形象，而粉絲更在留言區大膽追問造人進度，她的回應令人會心一笑。