33歲前TVB「新聞女神」梁凱寧透Bra背心遊意大利 粉絲追問造人進度 回應惹遐想
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前TVB「新聞女神」梁凱寧婚後魅力大爆發，近日與丈夫暢遊意大利，一身白色吊帶小背心盡展驕人身材，更隱約「透Bra」，性感程度令粉絲血脈沸騰。33歲的她完全卸下昔日主播台上的端莊形象，而粉絲更在留言區大膽追問造人進度，她的回應令人會心一笑。
梁凱寧白色吊帶背心上圍迫爆
成為人妻後的梁凱寧，顏值與魅力不減反增，比起昔日在主播台前的專業形象，如今更添一份成熟嫵媚。在這次意大利之旅中，她於威尼斯、米蘭等地留下倩影，從她分享的照片可見，她穿上一件設計簡約的白色緊身吊帶小背心，完美勾勒出驕人曲線，豐滿上圍表露無遺。其中幾張照片更隱約露出內裡的黑色Bra帶，性感指數破表，令一眾粉絲看得目不轉睛。
粉絲大膽追問造人進度
除了火辣身材成為焦點，梁凱寧與網民的互動亦掀起熱議。有粉絲在留言區大膽詢問「會唔會Made in Italy？」，明顯希望她在意大利「兩個人去、三個人返」。梁凱寧見到後先回覆了一個大笑Emoji，似乎對粉絲的直接感到莞爾。該粉絲見狀即追問「我講中咗？」，沒想到梁凱寧再次親自回覆，靦腆地否認「沒有啦」。
梁凱寧親口否認但粉絲唔收貨
儘管女神親口否認造人傳聞，但粉絲們依然不放棄，笑著表示「明白既，未講得」，繼續送上祝福，希望她在這次浪漫的意大利之旅中造人成功，盡快傳來好消息。梁凱寧去年7月宣布與拍拖多年的大學同學男友訂婚，並於11月在日本沖繩的浪漫教堂舉行婚禮，正式成為人妻，婚後生活甜蜜幸福。
網民激讚「女神好辣」
網民對梁凱寧這次意大利之旅的照片反應熱烈，紛紛留言大讚「女神好辣」、「身材太好了」，亦有人表示她婚後愈來愈靚，完全是人生贏家。不少網民更笑言羨慕其丈夫，認為梁凱寧從昔日端莊的新聞女神蛻變成性感人妻，反差感極強，令人眼前一亮。
資料或影片來源：原文刊於新假期