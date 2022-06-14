29歲梁凱寧化身實習俏姑娘 眼鏡Look獲讚仙氣十足
梁凱寧 再現眼鏡娘Look
梁凱寧自2020年開始修讀中大醫學院言語語言病理理學碩士課程，近日她開始到醫院實習，期間不時和網友分享自拍照，日前她就上載了數張著白袍兼戴眼鏡的靚相，獲網友大讚她「眼鏡look好可愛」、「靚得嚟好有仙氣」、「好有書卷氣」等等，其實梁凱寧早前都分享過自己返學時的眼鏡娘Look，當時網友亦紛紛讚她清純又斯文，非常可愛。
望開言語治療診所回饋社會
即將畢業的梁凱寧在訪問中透露取得資格後，打算做個兼職的言語治療師，同時兼任主持和大學講師的工作。她表示希望待十年八載過後，能夠積累到多些言語治療經驗，可以開一間屬於自己的言語治療診所，以相宜的價錢甚至免費去幫助無經濟能力、有言語障礙的小朋友和弱勢社群，來回饋社會。
重溫梁凱寧麻甩氣質俘虜網民 獲大讚貼地
梁凱寧早前同網民玩「你問我答」，不少網民大讚她靚女、身材好之餘又讚她貼地，留言說：「真人身材好震撼」、「靚女多麻甩，令我感到距離近咗」、「原來你咁貼地」等等。面對網民讚佢身材，她直言：「著衫唔好睇的，好易顯肥。」她又表示曾有金融界、電影界、娛樂圈人士向她招手，不過她以「數口唔好」、「冇呢個資格」婉拒。當有人讚佢麻甩時，她分享自己平日的頹look，寫道：「我好少買新衫新袋。我個背囊用咗8、9年，Tee成日都着好鍾意嗰件，有frd（朋友）笑過話變咗荷葉領，不過我真係對打扮冇乜要求，我平時出街嘅打扮絕對唔會俾大家見到，因為我驚俾人認得我個頹Look，IG永遠要美美的（好多IG相嘅衫都係問嫂嫂借的」。當網民留言指佢咁靚使乜打工，她表示唔想靠男人，性格貼地深受網民喜愛，又說：「冇離地嘅理由」、「大家係咪對新聞主播有咩誤解？」
梁凱寧 懷念旅行美好時光
梁凱寧雖然冇再做新聞主播，不過網民絕對冇忘記佢，依然非常關注她的一舉一動，梁凱寧在社交網上載5年前的潛水相，表示好掛住與鯨鯊在海中暢泳的美好時光，唔知幾時先可以再去旅行。梁凱寧發放的照片與短片震撼網民眼球，不過上載冇幾耐，短片突然被刪走，網民起騷動都好正常。海量網民在梁凱寧的社交網留言，要求有更多圖片支援，並強烈要求把潛水片重新上架，梁凱寧最後亦順從民意做找數女漢子，即晚把潛水片再上架。片中梁凱寧泳姿優雅，尾隨鯨鯊並嘗試出手輕撫，網民的焦點錯晒，不少人話完全睇唔到有魚，又說片段太吸晴要不斷重播，只有10秒左右的短片，有人誇張到睇咗成個鐘先睇完。