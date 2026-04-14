前新聞女神梁凱寧上節目狠批「Jayden媽咪」亂象 親授3招正確雙語教育

前新聞女神梁凱寧近日在節目中以一身短裙造型現身，修長美腿搶盡鏡頭，更以專業言語治療師身份評論近期爆紅的「Jayden之亂」現象。這位33歲前無綫主播不但身材依然火辣，更用專業角度狠批港媽「Mami told you」式的中英夾雜說話方式，直指會令小朋友學壞語法，並親授3大招式教家長正確進行雙語教育。