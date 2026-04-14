前新聞女神梁凱寧上節目狠批「Jayden媽咪」亂象 親授3招正確雙語教育
梁凱寧曬長腿上節目 專業分析Jayden媽咪亂象
身穿短裙的梁凱寧在節目中展現出眾身材，一雙修長美腿成為全場焦點，但更令人驚艷的是她以言語治療師專業角度，深入分析近期席捲全港的「Jayden之亂」現象。她在節目中指出，網上瘋傳的「快啲put down個toy！」、「Mami told you咁樣係唔correct㗎啦！」等誇張模仿，正正反映了部分香港家長在語言教育上的嚴重問題。梁凱寧表示，這種半中半英的說話方式會令小朋友只學到「碎裂詞彙」，難以建立正確的句子結構，對語言發展造成負面影響。
梁凱寧親授3大招式 教家長正確雙語教育
作為專業言語治療師，梁凱寧在節目中提出3個實用建議，幫助家長進行正確的雙語教育。第一招是「建立語言邊界」，採用「One Parent, One Language」原則，例如爸爸講中文，媽媽講英文，讓小朋友在與不同對象溝通時自動切換至相應的語言系統。第二招是「按時間或地點劃分」，例如客廳講中文，書房講英文，或者週末定為「English Day」，讓小朋友明白特定情境要用特定語言。第三招是「整句對照，拒絕單字夾雜」，避免講「呢個係Apple」，正確做法是講完中文「呢個係蘋果」後，再講成句英文「This is an apple」，幫助建立完整語法。
網民熱議梁凱寧專業分析 讚賞美貌與智慧並重
梁凱寧的專業分析在網上引發熱烈討論，網民紛紛留言讚賞她「美貌與智慧並重」。有網民留言「凱寧姐姐真係好專業，講得好有道理」、「終於有人用專業角度分析呢個現象」、「身材咁好仲要咁有料，真係完美」。也有網民表示「睇完先知原來中英夾雜對小朋友咁有害」、「多謝凱寧姐姐教路，我以後會注意」。不過亦有部分網民認為「呢個只係網絡玩笑，唔使咁認真」，但大部分意見都認同梁凱寧的專業見解具有教育意義。
KOL Matthew引爆網絡熱潮 品牌爭相抽水宣傳
這股「Jayden之亂」熱潮源於今年2月，兩名KOL Matthew和Janice在Instagram發布的諷刺影片，以誇張語氣模仿部分港媽的中英夾雜說話方式，配上「中英夾集有助Children盡快pick up English」等內容。影片迅速在網上瘋傳，觸發大量網民二次創作，「Jayden」更成為這個網絡迷因的主角。網民將此句式套用於吃飯、購物、旅遊等各種情境，引發洗版式傳播。連Pizza Hut、豐澤等大品牌也紛紛加入「抽水」行列，推出「Jayden同Hayley，今晚Mami帶你地去食Pizza」等宣傳文案，可見其爆紅程度已成功滲透至不同行業的營銷策略。
網民憂慮影響下一代 擔心成為說話常態
儘管大部分網民視之為玩笑，但亦有不少人表達憂慮。有網民擔心名為「Jayden」的人會因此在生活中感到困擾，留言指「大家有冇諗過Jayden以後日子點過？由校長到校工、老細到老婆都用同一個Tone同你講嘢，仲要樣樣都唔準唔得唔俾唔可以，好陰功」。更深遠的擔憂則指向對本地語言文化的衝擊，有意見認為若任由這種「Jayden媽」式說話風格流傳，恐怕會影響下一代的語言習慣，更有人引述已在現實中聽到「mami我好afraid啊」的說法，憂慮這會成為未來香港年輕人的說話常態。
Jayden曾為極度流行名字 專家建議父母三思
Jayden這個名字在現今世代確實相當有代表性，其普遍程度甚至令外媒形容為2026年父母應「避免」的「悲劇名字」之一。英國《鏡報》引述嬰兒命名專家說法，指Jayden這個男孩名字曾經「極度流行」，在2000至2010年代風靡一時，在遊樂場隨處可聞。專家指出，當一個名字變得過於新潮受歡迎，就會失去獨特性，而且容易與特定時代緊緊相扣，若干年後有機會給人「過時」的感覺。這次「Jayden之亂」現象，無疑為這個名字增添了更多話題性。