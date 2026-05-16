梁凱晴《女行團》一絲不掛歎土耳其浴 大騷「黃金側面」極震撼！
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HOY TV旅遊節目《女行團》杜拜篇今晚（16日）播出，共3集內容。現年29歲的前J2女神梁凱晴（Nina）遠赴杜拜拍攝，今日於IG率先曝光多張性感宣傳照，其中一張近乎全裸體驗土耳其浴的畫面更引爆網絡討論，相當震撼！
梁凱晴全裸俯伏雲石浴床春光乍洩
從梁凱晴上載的照片可見，她全身赤裸俯伏在雲石浴床上，光滑玉背一覽無遺，豐滿側乳線條若隱若現，下半身僅以一條毛巾作遮掩。她在帖文中興奮寫道：「一直都超愛玩泡泡，這次在杜拜拍攝豪華土耳其浴，終於一圓夢想」，又形容「全身被蓋滿泡泡，感覺真的很新奇」。除了土耳其浴，節目中還有多個比堅尼泳裝出鏡片段，大騷火辣身材。
梁凱晴親述杜拜9天緊湊拍攝行程
雖然這已是梁凱晴第四度到訪杜拜，但她表示每次都有全新體驗。今次拍攝行程極為緊湊，在杜拜逗留了9天，每日早出晚歸爭分奪秒。她笑言乘搭夜機出發，一落機便馬上趕去拍攝駱駝賽跑，更要跟攝影團隊一邊開車一邊追著駱駝跑，場面相當搞笑。此外還體驗了乘坐超長粉紅色豪華轎車、在水上開跑車、參觀航空展上的戰機，以及品嚐超巨大漢堡等，最終剪輯成3集內容。
《女行團》梁凱晴離巢後事業持續亮眼
梁凱晴自2022年離開TVB後，一直積極拓展不同範疇的工作機會，今次獲HOY TV邀請擔任《女行團》主持之一，與邱晴、樂宜及李蔓瑩組成性感女神陣容分赴各地拍攝。由於曾多次到訪杜拜，她對當地相當熟悉，自信能勝任帶隊角色，更安排了與酋長及兩隻寵物大獅子會面等獨特環節，為節目增添話題性。
網民直呼：真係好大膽
梁凱晴上載照片後，大批粉絲隨即湧入留言區大讚，不少人直言「流晒鼻血」，亦有網民表示對本周末晚播出的節目充滿期待。有留言指「呢個尺度真係好大膽」，亦有人讚賞她離巢後愈來愈放得開，認為「凱晴喺HOY TV發揮空間明顯大咗」。
圖片來源：IG@ninaa0821資料或影片來源：原文刊於新假期