梁凱晴《女行團》一絲不掛歎土耳其浴 大騷「黃金側面」極震撼！

HOY TV旅遊節目《女行團》杜拜篇今晚（16日）播出，共3集內容。現年29歲的前J2女神梁凱晴（Nina）遠赴杜拜拍攝，今日於IG率先曝光多張性感宣傳照，其中一張近乎全裸體驗土耳其浴的畫面更引爆網絡討論，相當震撼！