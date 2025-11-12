梁嘉琪哽咽提與森美閉門剖白 曾憂拖累《早霸王》質素 因1事從未獲「嚴師」稱讚
梁嘉琪爆喊憶述森美閉門會議金句
梁嘉琪在訪問中哽咽地回憶起森美在閉門會議上的談話內容，她透露森美當時表示想繼續與她合作做節目，但因為即將有大變動而無法實現：「佢話想繼續同我做節目，但冇辦法，嚟緊有個大變動，我係佢呢十年嚟最嚴厲對待嘅一個人」，同時森美也看到了她的努力和進步。梁嘉琪本來想忍住不哭，但當森美問她有什麼想說時，她表示很開心得到他的認同，隨即控制不住情緒爆喊。她在訪問中激動地說：「聽到佢嗰句『見到我嘅努力同進步』，對我已經係一個好好嘅總結！」，她再講：「佢係一個咁嚴厲嘅（人），我知佢好肉緊我，好肉緊個節目，我唔想佢失望，所以佢一路都冇稱讚過我⋯⋯我知道自己不足，所以我一直都好努力追多少少。」
梁嘉琪曾憂拖累《早霸王》質素
梁嘉琪透露當初森美邀請她加入《早霸王》擔任主持，是因為Macro離開後需要填補空缺。雖然她曾經做過《早霸王》和《公子會》的代班主持，但對於正式擔任主持一職仍感到不安，擔心自己未能勝任會拖累節目質素。不過森美給了她信心，表示會照顧她，既然森美信得過她，她就答應了這個挑戰。然而在正式開工前，身邊很多人都對她說：「靠你食住森美！」這些話讓她感到很大壓力，認為自己真的令他們失望了。
梁嘉琪自揭節目初期挫敗經歷
梁嘉琪坦承在節目初期曾經歷嚴重挫敗，她回憶起有一次因為接不住森美的「魚雷」話題而自信心跌至低點。她描述當時森美問她關於類似子弹的話題，但她完全接不上，森美跟她玩了很久，她感到很怯場和面皮薄，只是在想自己究竟錯了什麼，甚至不懂得對答。她形容這段經歷是自己的「黑歷史」，感到超級挫敗。這次經歷甚至讓她曾經想過請辭，但性格倔強的她不容許自己逃避，認為如果真的要離開，也不是因為外間批評，而是已經改變了某些人對她的看法。
網民討論梁嘉琪表現：點讚得你落呀
梁嘉琪的訪問內容在網上引起熱烈討論，網民對她的表現和去留問題出現兩極反應。有網民毫不客氣地批評：「點讚得你落呀，咁L廢淨係識陪笑，一早想炒Q你啦」、「執佢返去做，已經錯哂啦，呢條女堅煩」。也有網民回憶起她剛加入時的表現：「當時梁取代Marco真係想喊，悶到呢～」、「Load唔切又無料Load出黎，真係好惡頂！」、「人地執你返黎比機會你，而家無做就數人，人地讚你都要讚得落先得咖，不知所謂。」不過亦有人認為：「其實森美嗰一套都過氣，但成日扮大佬，做佢下把其實超大壓力」
