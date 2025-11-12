梁嘉琪哽咽提與森美閉門剖白 曾憂拖累《早霸王》質素 因1事從未獲「嚴師」稱讚

商台節目《早霸王》正式落幕，主持梁嘉琪日前接受翟浩然主持的YouTube頻道《浩然正戲》訪問時，首度公開森美在節目結束前的閉門會議內容。她憶述當時森美對她說的一番話，情緒激動到忍不住淚崩，更透露自己是森美十年來最嚴厲對待的一個人，但最終獲得對方認同她的努力和進步。