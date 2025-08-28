梁家輝細女罕有公開混血B仔正面 4個月大萌樣融化外公心
Nikkie IG首度公開B仔正面 萌樣震撼全網
梁家輝細女Nikkie自今年4月誕下混血小王子Thibeaux後，一直對囝囝樣貌相當保護，只分享過手仔及下巴的相片。直至昨日，囝囝轉眼4個月大，Nikkie終於在Instagram上分享多張囝囝的正面照，並配文寫道：「You’re growing up too fast! ❤️🥰（你長大得太快）」。相中的Thibeaux五官精緻，眼大有神，對著鏡頭展露天真無邪的笑容，可愛模樣立即引來全城關注，不少網民都表示被這位超萌的混血寶寶徹底融化。
67歲梁家輝冧爆孫 榮升外公笑不攏嘴
在Nikkie分享的相片中，除了囝囝的單人萌照外，最搶鏡的莫過於外公梁家輝與太太弄孫為樂的溫馨畫面。其中一張相見到梁家輝望著孫仔，臉上流露出滿足又幸福的笑容，完全是「笑到見牙唔見眼」，隔著螢幕都能感受到他再做外公的喜悅。梁家輝與太太輪流抱著可愛的孫仔，一家人樂也融融，幸福感滿溢，場面十分有愛。
梁家輝孖女先後出嫁 榮升幸福外公之路
現年67歲的影帝梁家輝與太太江嘉年育有一對漂亮的孖女梁穎晨（Chloe）及梁靜曦（Nikkie），兩姊妹長大後都先後覓得如意郎君。2024年，大女Chloe率先誕下女兒，讓梁家輝初嚐做外公的滋味。事隔不足一年，細女Nikkie亦與外籍男友拉埋天窗，並在2025年4月誕下混血囝囝Thibeaux，讓梁家輝在短時間內抱齊孫仔孫女，湊成一個「好」字。如今弄孫為樂，享受家庭時光，可謂是圈中最幸福的影帝外公。
網民洗版式留言大讚「超可愛」 有做童星潛質撞樣《寶貝計劃》 BB
梁家輝混血孫仔的萌照曝光後，隨即在網上引發熱烈討論，網民一面倒洗版式留言大讚。不少網民被B仔的可愛模樣吸引，紛紛留言：「混血寶寶真係好靚仔！」、「眼仔好精靈，大個一定係萬人迷！」、「BB笑得好甜，心都融化了」，甚至有網民覺得撞樣《寶貝計劃》中的可愛Matthew BB，B仔有做童星的潛質！同時，亦有許多網民將焦點放在梁家輝身上：「家輝哥個樣幸福到呢！隔住個mon都感覺到」、「見到佢哋一家人咁開心，真係好溫馨」、「恭喜家輝哥，有咁可愛嘅孫仔！」。