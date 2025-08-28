梁家輝細女罕有公開混血B仔正面 4個月大萌樣融化外公心

影帝梁家輝再度榮升外公，喜事連連！昨日（27日）其細女Nikkie在社交平台首度公開4個月大混血囝囝Thibeaux的正面萌照，場面溫馨滿瀉。相中可見B仔眼仔睩睩，笑容滿面，瞬間融化一眾網民，連外公梁家輝都笑到見牙唔見眼，究竟這位新成員有幾可愛？