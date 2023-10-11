梁庭欣參選國際小姐戰衣被嘲似痰罐 設計者忍唔住出聲：希望大家X細力啲
梁庭欣戰衣由7位學生設計及製作
梁庭欣今次代表香港出戰國際小姐選舉，其民族服飾由香港知專學院（HK Design Institute）演藝造型設計高級文憑課程中的7位學生負責設計及製作，上面有好多香港本土特色，包括有當舖招牌、麻雀、龍鳳、紅雙囍，以及「香港」和「東京」兩個地名等元素。
網民狠批似「紙紮公仔孭住個痰罐」
不過網民就對這件代表香港的戰衣好不滿，紛紛狠批：「萬聖節嘅鬼新娘造型」、「紙紮公仔孭住個痰罐」、「好肉酸，是咪中學生設計」、「好似壽衣」、「以為cosplay緊鬼滅入面隻玉壺」、「或者適合長洲包山飄色巡遊穿著嘅」、「天津冬菜」、「完全考驗著上身個人去實踐“只要自己唔尷尬就係人哋尷尬”嘅道理」、「攞你命3000系列，將所有嘢放埋一齊，就會有意想不到嘅效果」等。
梁庭欣獲讚「救咗件衫唔少」
亦有網民大讚梁庭欣夠靚才撐得起這件衫：「人靚、妝靚、衫怪」、「好彩個女仔生得幾靚，個設計咁樣都仲襯托到」、「Model姐姐幾靚，救咗件衫唔少，但係呢啲level嘅衫，全香港除咗𦷜蕙BB之外冇一個carry到…」事實上梁庭欣本身是模特兒出身，身高有5呎9吋半，今年初更曾到米蘭時裝周行Catwalk。
香港知專學院：同學仔以霓虹燈牌及麻雀作靈感
對於今次的服飾設計，香港知專學院日前亦曾在社交網出po，介紹這件「學生作品」的製作過程，並特別Tag出7位負責設計的學生，表示為他們感到非常驕傲，其po文如下：
過去兩個月，有班同學仔暑假都成日出現係學校，就係為咗黎緊 26th Oct 係東京代代木舉行嘅Miss International 選美賽事努力。
同學仔以香港獨有既霓虹燈牌以及麻雀作為創作靈感，為香港表@tingyanleung_@missinternationalhk創作極具香港特色嘅民族服裝
由搵靈感、畫設計圖、揀物料、出稿印布、畫紙樣到車縫釘珠，全部都係同學仔一手包辦🙌🏻
作品製作進入最後階段，好快會出發到東京既舞台！
Stay Tuned ! 🙌🏻🥳
Extremely proud of you all
設計者解釋設計目就是為了吸noise、鬥誇張
其中一位設計者則在社交網限時動態中解釋他們的設計目的就是為了「吸noise同鬥誇張」，所以這個設計現在某程度上已經成功了，同時他仲貼出一張以中式點心作主題的民族服飾照，不過這個造型並非上年《國際小姐競選》的香港代表造型，而是2021年在泰國舉行的「國際萬國小姐」（Miss Grand International）中，香港代表Sen Yang參選時的民族服裝造型：
應該咁講啦，做創作有noise好過冇人討論。
其實呢個比賽民族服裝呢part本身某程度上就係為咗吸noise同鬥誇張，所以同學嘅設計已經算成功咗。
有留意嘅話就知其實旗袍已經玩到爛晒，上年開始已經係玩呢啲。
所以大家加油，再接再厲，習慣批評。
太多陌生訊息問候老母啦，開個story討論吓。
小弟的確係有份出紙樣嘅，雖然冇乜貢獻，不過都出咗啲力咁架，可否畀畀面X細力啲。
另一設計者：希望可以深入了解咗先再批評
仲有另一位設計者就在限時動態中發了一篇長文，詳細講到他們一班學生，為了設計和製作出這件服飾，用了足足一個暑假，由設計、揀布、出紙樣、印布、車縫、飾物等，耗費了不少心血：
聽到咁多評論的確有驚訝到，無諗到會突然成為熱話。
知道有好多批評，但都想卑微跳出嚟講少少嘢。
比賽雖說是選美類型，但同傳統選美要優雅靚靚type好唔同，可以話係要鬥誇張、吸引眼光等等 過往幾屆到都可以見到。
初稿的時候其實我哋都設計咗好多所謂「靚靚」嘅服裝，一直離唔開長衫、旗袍等元素，再唔係就晚禮服咁。
我哋討論咗好耐又瘋狂改，淨係設計圖前後差唔多30張，聽咗好多意見最後先決定採用大家眼前見到嘅設計。
所以出到嚟套衫的確唔係喺主流審美方向為主，更多係用特別啲嘅形式展示多啲香港元素，想試吓跳出框框。
無錯，我哋仍然有好多值得改進嘅地方，但都好希望可以深入了解咗先再批評，聽到好多難聽嘅說話的確唔好受qq
我哋七個人都真係落咗好多時間心血落去做，完全係用愛發電咁做落去，由未放暑假到教完到宜家都仲做緊。
上次已經無sem break，唯一暑假都係non stop，畀我哋整嘅時間都唔多，因為我哋真係由0做起，設計、揀布、出紙樣、印布、車縫、飾物等，所有嘅閃石係我哋逐粒逐粒人手痴上去。
小妹就負責多啲設計同布料方面，暑假嗰陣吓吓出ssp同陽光競賽，日曬雨淋，真係全部都血與汗，真係希望大家X細力啲謝謝:(
（會唔會畀人話賣慘 I’m so sorry）
梁庭欣獲選國際小姐香港代表 網民大讚靚過今屆港姐
身高達5呎9吋半的梁庭欣本身是時裝模特兒，曾到米蘭時裝周行Catwalk，近年亦與不少時裝品牌有合作，自己亦開設了一間寵物零食網店。今次她除了成為國際小姐選舉的香港代表外，更贏得最佳泳裝獎。
梁庭欣 被封翻版湯唯
有不少網民都勁讚梁庭欣仙氣十足，有幾分似氣質女星湯唯，在美貌和身形上都完勝今屆港姐三甲：「真的比今年港姐超班」、「全港最靚」、「無敵」、「靚過晒今年香港小姐」等等，就連高海寧都有留言叫她「加油」。
曾拍《真．女神轉身》
梁庭欣原來早於2021年就曾拍過TVB節目《真．女神轉身》，更被封為「愛心高挑女神」。在節目中她要分別與余德丞及有「翻版王浩信」之稱的林俊其約會，又擺pose畀兩人影靚相，不過節目中梁庭欣只化著淡妝，打扮像個鄰家女孩。
網民質疑五官變立體
有網民質疑現在的梁庭欣比兩年前拍節目時靚得多，特別是鼻樑更加高，雙眼也更大，顯得五官更加立體，面形亦較尖，不過也有網民力撐她只是在參加選美時化妝化得特別重，才會令樣貌看上去有所不同。
睇埋梁庭欣靚相：
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