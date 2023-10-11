梁庭欣參選國際小姐戰衣被嘲似痰罐 設計者忍唔住出聲：希望大家X細力啲

剛踏入26歲的梁庭欣（Verna）今日（10月11日）就代表香港，出發到東京參戰《第61屆國際小姐競選》，不過大會日前公開了她即將在比賽中穿著的民族服飾造型照，卻引起大批網民狠批肉酸，有網民更直指其設計似痰罐、天津冬菜甚至壽衣，令設計者都忍唔住要出聲！