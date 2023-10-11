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梁庭欣參選國際小姐戰衣被嘲似痰罐 設計者忍唔住出聲：希望大家X細力啲

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剛踏入26歲的梁庭欣（Verna）今日（10月11日）就代表香港，出發到東京參戰《第61屆國際小姐競選》，不過大會日前公開了她即將在比賽中穿著的民族服飾造型照，卻引起大批網民狠批肉酸，有網民更直指其設計似痰罐、天津冬菜甚至壽衣，令設計者都忍唔住要出聲！

梁庭欣 梁庭欣剛在本月10日踏入26歲。
梁庭欣剛在本月10日踏入26歲。（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣 今日梁庭欣就出發飛到東京，準備參加本月26日舉行的國際小姐選舉。
今日梁庭欣就出發飛到東京，準備參加本月26日舉行的國際小姐選舉。（圖片來源：IG@tingyanleung）

梁庭欣戰衣由7位學生設計及製作

梁庭欣今次代表香港出戰國際小姐選舉，其民族服飾由香港知專學院（HK Design Institute）演藝造型設計高級文憑課程中的7位學生負責設計及製作，上面有好多香港本土特色，包括有當舖招牌、麻雀、龍鳳、紅雙囍，以及「香港」和「東京」兩個地名等元素。

梁庭欣 梁庭欣的民族服飾左右膊分別寫住「香」和「港」，下面當舖招牌有「東京」兩字，手提袋仲有個紅雙「囍」。
梁庭欣的民族服飾左右膊分別寫住「香」和「港」，下面當舖招牌有「東京」兩字，手提袋仲有個紅雙「囍」。（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣 裙襬左右邊仲有Q版龍鳳圖案，同埋兩隻麻雀。
裙襬左右邊仲有Q版龍鳳圖案，同埋兩隻麻雀。（圖片來源：IG@tingyanleung）

網民狠批似「紙紮公仔孭住個痰罐」

不過網民就對這件代表香港的戰衣好不滿，紛紛狠批：「萬聖節嘅鬼新娘造型」、「紙紮公仔孭住個痰罐」、「好肉酸，是咪中學生設計」、「好似壽衣」、「以為cosplay緊鬼滅入面隻玉壺」、「或者適合長洲包山飄色巡遊穿著嘅」、「天津冬菜」、「完全考驗著上身個人去實踐“只要自己唔尷尬就係人哋尷尬”嘅道理」、「攞你命3000系列，將所有嘢放埋一齊，就會有意想不到嘅效果」等。

梁庭欣 服飾上的「東京」字眼被放在當舖「押」字招牌上，亦引起不少網民爭議。
服飾上的「東京」字眼被放在當舖「押」字招牌上，亦引起不少網民爭議。（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣 有網民直指這件民族服飾好似痰罐。
有網民直指這件民族服飾好似痰罐。（圖片來源：FB圖片）
梁庭欣 亦有網民話似天津冬菜。
亦有網民話似天津冬菜。（圖片來源：FB圖片）
梁庭欣 有網民就話好似《國產零零漆》入面嘅「攞你命3000」，將所有元素「炒埋一碟」。
有網民就話好似《國產零零漆》入面嘅「攞你命3000」，將所有元素「炒埋一碟」。（圖片來源：《國產零零漆》截圖）

梁庭欣獲讚「救咗件衫唔少」

亦有網民大讚梁庭欣夠靚才撐得起這件衫：「人靚、妝靚、衫怪」、「好彩個女仔生得幾靚，個設計咁樣都仲襯托到」、「Model姐姐幾靚，救咗件衫唔少，但係呢啲level嘅衫，全香港除咗𦷜蕙BB之外冇一個carry到…」事實上梁庭欣本身是模特兒出身，身高有5呎9吋半，今年初更曾到米蘭時裝周行Catwalk。

梁庭欣 梁庭欣本身係Model，有5呎9吋半高。
梁庭欣本身係Model，有5呎9吋半高。（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣 能夠Carry到唔同嘅造型。
能夠Carry到唔同嘅造型。（圖片來源：IG@tingyanleung）

香港知專學院：同學仔以霓虹燈牌及麻雀作靈感

對於今次的服飾設計，香港知專學院日前亦曾在社交網出po，介紹這件「學生作品」的製作過程，並特別Tag出7位負責設計的學生，表示為他們感到非常驕傲，其po文如下：

過去兩個月，有班同學仔暑假都成日出現係學校，就係為咗黎緊 26th Oct 係東京代代木舉行嘅Miss International 選美賽事努力。

同學仔以香港獨有既霓虹燈牌以及麻雀作為創作靈感，為香港表@tingyanleung_@missinternationalhk創作極具香港特色嘅民族服裝

由搵靈感、畫設計圖、揀物料、出稿印布、畫紙樣到車縫釘珠，全部都係同學仔一手包辦🙌🏻

作品製作進入最後階段，好快會出發到東京既舞台！

Stay Tuned ! 🙌🏻🥳

Extremely proud of you all

梁庭欣 學院社交網公開同學們落手落服製作這件服飾時嘅過程。
學院社交網公開同學們落手落服製作這件服飾時嘅過程。（圖片來源：IG@hkdicostumedesign）
梁庭欣 梁庭欣賞同學們嘅設計時，都笑得好開心。
梁庭欣賞同學們嘅設計時，都笑得好開心。（圖片來源：IG@hkdicostumedesign）
梁庭欣 仲有拍攝造型照時嘅梁庭欣。
仲有拍攝造型照時嘅梁庭欣。（圖片來源：IG@hkdicostumedesign）

設計者解釋設計目就是為了吸noise、鬥誇張

其中一位設計者則在社交網限時動態中解釋他們的設計目的就是為了「吸noise同鬥誇張」，所以這個設計現在某程度上已經成功了，同時他仲貼出一張以中式點心作主題的民族服飾照，不過這個造型並非上年《國際小姐競選》的香港代表造型，而是2021年在泰國舉行的「國際萬國小姐」（Miss Grand International）中，香港代表Sen Yang參選時的民族服裝造型：

應該咁講啦，做創作有noise好過冇人討論。
其實呢個比賽民族服裝呢part本身某程度上就係為咗吸noise同鬥誇張，所以同學嘅設計已經算成功咗。
有留意嘅話就知其實旗袍已經玩到爛晒，上年開始已經係玩呢啲。
所以大家加油，再接再厲，習慣批評。

太多陌生訊息問候老母啦，開個story討論吓。
小弟的確係有份出紙樣嘅，雖然冇乜貢獻，不過都出咗啲力咁架，可否畀畀面X細力啲。

梁庭欣 其中一位設計師貼出「國際萬國小姐」香港代表嘅點心主題服飾照作對比，指出民族服飾呢part本身都係要鬥誇張同吸noise。
其中一位設計者貼出「國際萬國小姐」香港代表嘅點心主題服飾照作對比，指出民族服飾呢part本身都係要鬥誇張同吸noise。（圖片來源：IG圖片）
梁庭欣 而上屆國際小姐香港代表菀蔚所著嘅民族服飾，就以黑白街招廣告作為設計元素。
而上屆國際小姐香港代表凌菀蔚所著嘅民族服飾，就以黑白街招廣告作為設計元素。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 曾在2016年國際小姐競選中奪得「亞洲皇后」獎的陳約臨，當年就以舞獅裝作為民族服飾。
曾在2016年國際小姐競選中奪得「亞洲皇后」獎的陳約臨，當年就以舞獅裝作為民族服飾。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 「師姐」王詠珩嘅民族服飾則將「東方之珠」夜景印上裙。
「師姐」王詠珩嘅民族服飾則將「東方之珠」夜景印上裙。（圖片來源：IG@missinternationalhk）

另一設計者：希望可以深入了解咗先再批評

仲有另一位設計者就在限時動態中發了一篇長文，詳細講到他們一班學生，為了設計和製作出這件服飾，用了足足一個暑假，由設計、揀布、出紙樣、印布、車縫、飾物等，耗費了不少心血：

聽到咁多評論的確有驚訝到，無諗到會突然成為熱話。
知道有好多批評，但都想卑微跳出嚟講少少嘢。

比賽雖說是選美類型，但同傳統選美要優雅靚靚type好唔同，可以話係要鬥誇張、吸引眼光等等 過往幾屆到都可以見到。

初稿的時候其實我哋都設計咗好多所謂「靚靚」嘅服裝，一直離唔開長衫、旗袍等元素，再唔係就晚禮服咁。

我哋討論咗好耐又瘋狂改，淨係設計圖前後差唔多30張，聽咗好多意見最後先決定採用大家眼前見到嘅設計。

所以出到嚟套衫的確唔係喺主流審美方向為主，更多係用特別啲嘅形式展示多啲香港元素，想試吓跳出框框。

無錯，我哋仍然有好多值得改進嘅地方，但都好希望可以深入了解咗先再批評，聽到好多難聽嘅說話的確唔好受qq

我哋七個人都真係落咗好多時間心血落去做，完全係用愛發電咁做落去，由未放暑假到教完到宜家都仲做緊。

上次已經無sem break，唯一暑假都係non stop，畀我哋整嘅時間都唔多，因為我哋真係由0做起，設計、揀布、出紙樣、印布、車縫、飾物等，所有嘅閃石係我哋逐粒逐粒人手痴上去。

小妹就負責多啲設計同布料方面，暑假嗰陣吓吓出ssp同陽光競賽，日曬雨淋，真係全部都血與汗，真係希望大家X細力啲謝謝:(
（會唔會畀人話賣慘 I’m so sorry）

梁庭欣 另一設計師同學發長文之餘，又附上梁庭欣拍攝嘅造型示範短片，背景襯晒中式酒樓嘅龍鳳擺設。
另一設計者發長文之餘，又附上梁庭欣拍攝嘅造型示範短片，背景襯晒中式酒樓嘅龍鳳擺設。（圖片來源：IG圖片）

梁庭欣獲選國際小姐香港代表 網民大讚靚過今屆港姐

身高達5呎9吋半的梁庭欣本身是時裝模特兒，曾到米蘭時裝周行Catwalk，近年亦與不少時裝品牌有合作，自己亦開設了一間寵物零食網店。今次她除了成為國際小姐選舉的香港代表外，更贏得最佳泳裝獎。

梁庭欣 梁庭欣贏得最佳泳裝獎，並由上屆國際小姐香港代表凌宛蔚右）負責給她頒獎。
梁庭欣贏得最佳泳裝獎，並由上屆國際小姐香港代表凌宛蔚（右）負責給她頒獎。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 模特兒出身的梁庭欣身形甚Fit。
模特兒出身的梁庭欣身形甚Fit。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 梁庭欣擁有3年做模特兒的經驗，曾去米蘭時裝周行騷。
梁庭欣擁有3年做模特兒的經驗，曾去米蘭時裝周行騷。（圖片來源：IG@tingyanleung）

梁庭欣 被封翻版湯唯

有不少網民都勁讚梁庭欣仙氣十足，有幾分似氣質女星湯唯，在美貌和身形上都完勝今屆港姐三甲：「真的比今年港姐超班」、「全港最靚」、「無敵」、「靚過晒今年香港小姐」等等，就連高海寧都有留言叫她「加油」。

梁庭欣 梁庭欣獲選為今屆國際小姐的香港代表。
梁庭欣獲選為今屆國際小姐的香港代表。（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣 網民大讚梁庭欣是真正的香港小姐。
網民大讚梁庭欣是真正的香港小姐。（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣 穿著銀色晚裝時的梁庭欣。
穿著銀色晚裝時的梁庭欣。（圖片來源：IG@missinternationalhk）
梁庭欣 穿著紅色晚裝火辣誘人。
穿著紅色晚裝火辣誘人。（圖片來源：IG@missinternationalhk）

曾拍《真．女神轉身》

梁庭欣原來早於2021年就曾拍過TVB節目《真．女神轉身》，更被封為「愛心高挑女神」。在節目中她要分別與余德丞及有「翻版王浩信」之稱的林俊其約會，又擺pose畀兩人影靚相，不過節目中梁庭欣只化著淡妝，打扮像個鄰家女孩。

梁庭欣 梁庭欣曾在2021年拍過J2節目《真．女神轉身》。
梁庭欣曾在2021年拍過J2節目《真．女神轉身》。（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）
梁庭欣 余德丞也曾在其個人YouTube頻道分享節目幕後花絮，並大讚梁庭欣為「高瘦白索爆Model」。
余德丞也曾在其個人YouTube頻道分享節目幕後花絮，並大讚梁庭欣為「高瘦白索爆Model」。（圖片來源：YouTube@余德丞 Dickson Yu）
梁庭欣 節目中余德丞和林俊其龍友上身，狂影梁庭欣。
節目中余德丞和林俊其龍友上身，狂影梁庭欣。（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）
梁庭欣 梁庭欣著短褲仔狂擺pose，任影唔嬲，更烏身摸狗，事業線乍現。
梁庭欣著短褲仔狂擺pose，任影唔嬲，更烏身摸狗，事業線乍現。（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）
梁庭欣 當時網民已大讚佢真係好正！
當時網民已大讚佢真係好正！（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）

網民質疑五官變立體

有網民質疑現在的梁庭欣比兩年前拍節目時靚得多，特別是鼻樑更加高，雙眼也更大，顯得五官更加立體，面形亦較尖，不過也有網民力撐她只是在參加選美時化妝化得特別重，才會令樣貌看上去有所不同。

梁庭欣 有網民質疑梁庭欣兩年前五官較平板，唔夠現在立體。
有網民質疑梁庭欣兩年前五官較平板，唔夠現在立體。（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）
梁庭欣 以前面形亦被指較闊。
以前面形亦被指較闊。（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）
梁庭欣 不過亦有網民力撐只係化妝唔同啫！
不過亦有網民力撐只係化妝唔同啫！（圖片來源：《真．女神轉身》截圖）

睇埋梁庭欣靚相：

梁庭欣
（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣
（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣
（圖片來源：IG@tingyanleung）
梁庭欣
（圖片來源：IG@tingyanleung）
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（圖片來源：IG@tingyanleung）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@tingyanleung、IG@hkdicostumedesign、IG@missinternationalhk

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