與梁彥宗沙漠冒險 騎馬闖紅海 娟姐滑沙變「沙蟲」笑翻全場
ViuTV全新節目《Outback Steakhouse呈獻：明明沙漠乜都冇》帶你衝出香港，探索世界級沙漠的驚奇之旅！「冷門旅遊達人」梁彥宗（Chris）聯手「食玩女王」練美娟（娟姐），今晚（9月24日）挑戰埃及紅海邊的沙漠騎馬，還深入白沙漠迎戰沙海危機！從車陷沙地到滑沙「食沙」，娟姐的搞笑表現讓人捧腹，Chris更封她為「沙蟲」！想知道這場沙漠冒險有多精彩？快跟他們的腳步一探究竟！
紅海邊騎馬 娟姐無師自通
今晚節目中，Chris與娟姐來到埃及紅海邊，挑戰沙漠騎馬直達紅海。娟姐未經任何指導，仅靠當地人簡單指示，竟一秒上馬，驚呼：「我竟然可以一嘢就上咗去！唔使教點樣控制隻馬？」她分享秘訣：「夠膽騎、夠膽Control就得！」馬匹涉水時二人興奮尖叫，Chris更「喔喔叫」引得娟姐笑不停。
沙海脫困 九小時車程遇危機
為趕赴白沙漠看日落，二人歷經九小時車程，途中卻因車輪陷入沙地動彈不得。推車無果後，他們與眾人徒手挖沙，終於將車救出沙海，趕在日落前抵達。置身白沙漠，二人凝望奇特白堊岩，驚嘆大自然的鬼斧神工。
滑沙「食沙」 娟姐變「沙蟲」
在白沙漠露營一晚後，Chris與娟姐體驗刺激的滑沙活動。得知可坐著滑沙，娟姐興奮大喊「好彩」，卻難逃「食沙」命運，滿臉沙塵仍笑稱「好玩」。面對陡峭沙坡，她直言「唔想行返上去」，最後爬行上坡，被Chris笑稱「沙蟲」，笑料百出！
