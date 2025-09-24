與梁彥宗沙漠冒險 騎馬闖紅海 娟姐滑沙變「沙蟲」笑翻全場

ViuTV全新節目《Outback Steakhouse呈獻：明明沙漠乜都冇》帶你衝出香港，探索世界級沙漠的驚奇之旅！「冷門旅遊達人」梁彥宗（Chris）聯手「食玩女王」練美娟（娟姐），今晚（9月24日）挑戰埃及紅海邊的沙漠騎馬，還深入白沙漠迎戰沙海危機！從車陷沙地到滑沙「食沙」，娟姐的搞笑表現讓人捧腹，Chris更封她為「沙蟲」！想知道這場沙漠冒險有多精彩？快跟他們的腳步一探究竟！