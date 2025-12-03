梁思浩直播為大埔火災默哀｜靈修導師心痛籲「喊出嚟唔好扮堅強」惹網民淚崩
廣告
上星期大埔宏福苑五級火災慘劇震驚全城，昨晚（2日）梁思浩為此主持特備節目《同心送愛直播靈接觸》，甫開場即帶領全場為遇難者默哀，場面極度哀傷。節目中，有嘉賓直指災民強忍悲痛的狀態更令人擔憂，更提出一個最直接的情緒宣洩方法，究竟是甚麼錐心建議讓無數觀眾感同身受？
Jojo直擊災區揭感人一幕
節目中，親身到災場擔任義工的主持黃紫恩（Jojo）透露，事發當晚情緒波動至無法入睡，但她在現場深刻感受到香港人的大愛精神。她分享道：「香港人真係非常有愛，到咗午飯時間見到堆積咗成1,000個飯盒，好多人係擔心災民餓無嘢食，所以送咗好多物資入嚟。」而另一主持黃耀英（Darren）連日在災場採訪，亦被現場的互助氣氛所動容，他表示見到不少外傭姐姐犧牲自己寶貴的假期，主動帶同物資到現場幫手，一幕幕溫暖畫面實在令人感動。
靈修導師心痛力勸「喊出嚟唔好扮堅強」
面對如此沉重的打擊，靈修導師In Lee在節目中坦言，最擔憂的是災民為了表現堅強而壓抑情緒，她心痛地建議：「呢個情緒延續落去先令人最擔憂，佢哋好難表達情緒，當場崩潰咁喊又唔敢。我會建議不如畀自己小小空間喊出嚟，匿埋自己喊，喊到點都無問題，幾誇張都無所謂。用呢個方法去表達自己情緒，總好過收埋扮堅強，其實大家都明，唔會笑你。」她強調，一個簡單的擁抱或無聲的陪伴已是極大支持，切忌將自己孤立。同場的註冊臨床心理學家王昌哲（Ernest）亦補充，災後出現失眠、食慾不振等都是正常反應，但要留意一星期後徵狀有否加劇，因約有20%至30%的人可能出現創傷後遺症，事後援助至關重要。
網民洗版留言感謝前線「願逝者安息」
節目播出後引起巨大迴響，大批網民湧入留言區洗版，為受災市民及前線人員打氣。不少留言都為死傷者送上祝福：「願逝者安息一路好走，願生者早日走出傷痛，重新振作，早日重建家園」、「願每一位受災居民加油向前走」。同時，亦有大量網民向所有救援人員表達最崇高的敬意：「衷心感謝消防人員英勇衝上火場救人」、「感激前線救援人員包括義工，日以繼夜幫助居民」，每一句留言都充滿了力量與關懷，展現了風雨同舟的香港精神。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期