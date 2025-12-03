梁思浩直播為大埔火災默哀｜靈修導師心痛籲「喊出嚟唔好扮堅強」惹網民淚崩

上星期大埔宏福苑五級火災慘劇震驚全城，昨晚（2日）梁思浩為此主持特備節目《同心送愛直播靈接觸》，甫開場即帶領全場為遇難者默哀，場面極度哀傷。節目中，有嘉賓直指災民強忍悲痛的狀態更令人擔憂，更提出一個最直接的情緒宣洩方法，究竟是甚麼錐心建議讓無數觀眾感同身受？