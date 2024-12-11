梁思浩大爆林明禎「失蹤」有前科 句句有骨暗寸女神唔識做！
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梁思浩於昨日（10日）參加電影活動《你嫁咗俾隻鬼？》的開鏡儀式時，談及林明禎近日未能出席《手機見鬼》的首映禮一事。梁思浩再爆料林明禎都「失蹤」埋《直播靈接觸》？
梁思浩原本約林明禎彭發做《靈接觸》嘉賓 結果又告吹
梁思浩在電影活動《你嫁咗俾隻鬼？》後接受訪問，講起《手機見鬼》林明禎飛機首映禮一事，梁思浩就爆料早前導演彭發曾上自己的YouTube節目後，再邀他上TVB的節目《直播靈接觸》，順便幫電影宣傳，不過導演要孖林明禎一起才能做宣傳。
梁思浩表示後來等到限期前也等不到落實，電影公司表示原因一直都找不到林明禎，所以最後也告吹，令最新一集《直播靈接觸》變成沒有嘉賓出席。梁思浩決定不拍預告宣傳片，避過一劫。梁思浩最後也明確表示是站在彭發那邊，認為無論是電視還是電影，都是需要團隊合作，不可以只顧自己，「以前拍電影，所有宣傳都要做，這是合約精神」他強調有些時候需要犧牲，就像他40小時沒有睡覺，狀態很差也出席這次的活動。
網民：又抽人哋水搏上位
不少網民對於梁思浩的爆料，錯重溫認為梁思浩只是再次抽水「信住一半好了，分分鐘根本冇請彭發同明禎」「雖然林明禎唔係好野 但佢成日抽水搏名氣」「條x樣又借人過橋」「借啲意講埋自己無瞓40個鐘」「幾日無應咪搵第2個囉」「淨係識抽水」「呢條友仲衰話大話禎多多聲啦」
圖片來源：youtube＠TVB 娛樂新聞台、ig＠pangfat_film資料或影片來源：原文刊於NewMonday