棄影從商姐仔生意插水｜塔羅師爆靠一招扭轉乾坤！梁思浩驚揭「八兩金」藝名由來？

靈異節目《直播靈接觸》昨晚（9月30日）再爆猛料！主持梁思浩聯同塔羅師傅羅泳嫻（裸泳），驚爆圈中秘聞，揭露一名棄影從商的電視台前姐仔，曾因生意慘淡求助，靠一件飾物竟奇蹟地扭轉乾坤！思浩更首次公開「八兩金」藝名的真正由來，究竟這一切與神秘的「西方四元素」有何關連？