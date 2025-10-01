棄影從商姐仔生意插水｜塔羅師爆靠一招扭轉乾坤！梁思浩驚揭「八兩金」藝名由來？
昨晚節目爆玄機 裸泳詳解四元素失衡招鬼破財
節目中，嘉賓塔羅師傅羅泳嫻（裸泳）詳細解釋了「西方四元素」的奧秘，指出「風」代表思想、「火」為行動力、「水」主宰情緒感情，而「土」則與金錢家庭息息相關，概念與中國五行學說相似。裸泳強調，任何一種元素過強或過弱都會導致失衡，輕則破財，重則更可能招惹鬼怪。她以星座為例，指出白羊、獅子、射手座屬火，行動力雖強但缺乏水元素，導致情緒控制較差。她更即場以屬白羊座的節目主持湯之欣作示範，指其身穿的黑色服飾最適合火元素人士，有助平衡能量，難怪近期表現越來越好，令在場眾人嘖嘖稱奇。
裸泳驚爆姐仔靠水元素改運 思浩加碼揭「八兩金」藝名之謎
當晚最震撼的，莫過於梁思浩與裸泳接連爆出圈中猛料。思浩先提到，早年有位電視台姐仔棄影從商，但過程波折重重，生意慘淡。裸泳隨即補充，指自己曾為該女星占卜，並直言： 「發覺佢好缺水元素，所以情緒比較冷傲，做嘢比較 cool，出嚟做生意待人接物會好蝕底。」身旁的思浩亦點頭認同，笑言該女星出名冷漠。裸泳續說，她為對方製作了一件增強水元素的飾物後，奇蹟隨即發生：「隔咗一排佢嚟同我講，嗰件飾物好犀利，戴完之後好多人搵佢演講、多咗人主動接觸傾生意，好似人緣各方面都親和咗好多。」緊接著，思浩再爆經典演員「八兩金」的藝名由來，原來也與玄學有關：「開頭佢拍電影嚟到片場，畀啲人話佢你嚟拍電影做演員，唔使戴串金嚟。佢解釋話師傅要佢身上最少有八兩金喺身，唔係唔掂㗎，久而久之咪叫佢『八兩金』。」
網民熱議西方玄學 「原來星座都有關！」
節目播出後，有關「西方四元素」的討論立即在網上洗版，不少網民對這種結合星座的玄學大感興趣，認為非常新奇。留言區被塞爆：「原來星座唔止講性格，仲關風水事，長知識了！」、「即刻check下自己咩元素，睇下要補啲咩先！」、「個姐仔故事好堅，一件飾物就改到運？想知邊個！」、「八兩金個名原來咁樣嚟，笑咗，但又好似好有道理。」更有不少網民大讚梁思浩是「圈中秘聞資料庫」，每次爆料都極具追看性，令這套西方玄學理論成為城中熱話。