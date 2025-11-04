梁思浩驚揭投胎秘技｜獲大師點化下世富貴靠一招：「要揀唔好樣男女」？
昨晚（3日）梁思浩在靈異節目《直播靈接觸》中，驚爆一段與大師的對話，震撼全場。他憶述20歲時曾請教大師如何才能「含住銀匙羹出世」，獲傳授一個匪夷所思的投胎秘技，竟與選擇父母的外貌有關，究竟當中隱藏甚麼玄機？
梁思浩節目自爆驚人對話
在昨晚播出的節目中，主持梁思浩分享了一段改變他觀念的奇遇。他憶述自己在20歲時，曾向一位大師請教如何才能投胎到富貴人家，下一世可以「含住銀匙羹出世」。大師聽後直接點化他要先放下「貪」念。思浩接著詳細解釋大師傳授的秘技，指人死後投胎時，會看到許多男女在交合，此時的選擇至關重要。若想投得好胎，竟不能選擇俊男美女，反而要挑選那些「無人睇、唔好樣嘅男女」成為自己的父母，因為這個選擇動了「菩薩心」，反而能助你投到好胎，一番言論令在場人士嘖嘖稱奇。
嘉寶師傅揭前世真相「今世父母打死前世黑狗」
同場的道教嘉寶師傅亦分享驚人見解，她表示自己天生擁有「陰陽眼」，能看到別人的前世今生，能力就如電影《大隻佬》中的劉德華。她分享一個個案，指一名20多歲的女善信一直不解為何父母不疼愛自己。嘉寶師傅一看，便發現當中駭人的因果循環：「我發現佢前世係隻黑狗，前世畀今世父母亂棍打死，因為以為佢偷嘢食。」師傅解釋，由於這段前世恩怨，導致今世父母依然非常討厭狗，而女兒卻偏偏極度喜歡狗，形成強烈對比，更直言：「囡囡今世係嚟攞債。」這個故事令現場氣氛變得嚴肅，也讓觀眾對因果輪迴感到毛骨悚然。
嘉寶師傅再爆輪迴秘聞 下世去向有數得計
嘉寶師傅除了能看穿前世，更表示連下一世的去向都能計算出來。她解釋，這並非憑空猜測，而是有秘傳的計算方法：「要等人過咗世先可以計，因為要用死時的天干地支，用師傅秘傳嘅方法計算，咁樣就會知下一世去邊一『道』。」她更補充，人死後到回魂期間，魂頭會每日升高一尺，最高可達一丈八，魂頭越高，代表輪迴的去處越好。另外，梁思浩亦分享自身經歷，指自己從不吃會飛的動物，原來曾有師傅指出他「曾經喺飛仙道停留過」，似乎與前世記憶有關，令輪迴之說更添神秘色彩。
