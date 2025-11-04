梁思浩驚揭投胎秘技｜獲大師點化下世富貴靠一招：「要揀唔好樣男女」？

昨晚（3日）梁思浩在靈異節目《直播靈接觸》中，驚爆一段與大師的對話，震撼全場。他憶述20歲時曾請教大師如何才能「含住銀匙羹出世」，獲傳授一個匪夷所思的投胎秘技，竟與選擇父母的外貌有關，究竟當中隱藏甚麼玄機？