梁思浩《直播靈接觸》驚爆內幕｜林建明走出抑鬱全靠「靈魂升呢」？靈性導師揭過世寵物驚人角色！
靈性導師Venus驚揭靈魂分七層 過世倉鼠變守護靈
節目於昨晚（7日）以「靈修旅程．揚升」為主題，請來靈性導師Venus擔任嘉賓，大談靈魂修煉。Venus在節目中語出驚人，表示人的靈魂共分七個層次，由最低的物質層，到最高階的太一層，透過在人生中不斷突破關卡，靈魂便能「揚升」至更幸福的境界，最終達至「離苦得樂」。最令人意想不到的是，她透露連結「守護靈」是揚升關鍵，而過世的寵物亦有機會成為守護靈！她分享親身經歷：「以前養過一隻倉鼠已經過身，佢而家成為我嘅守護靈，佢時常教我要活在當下，持續提醒我就算人生困難時候，都要回到自己、照顧自己。」此番言論令在場主持大為驚訝。
梁思浩引述林建明走出抑鬱 驚嘆「靈魂去到另一境界」
聽到靈魂升級的說法後，主持人梁思浩隨即聯想到好友大姐明林建明的經歷。他憶述林建明曾受情緒病困擾，情況嚴重時將自己完全封閉，不願離開房間、不沖涼、不洗頭，甚至不見任何人。思浩引述大姐明當時的自白，指她透過不斷與自己對話，最終意識到「我有抑鬱症」。走出陰霾後，林建明更成立志願組織，幫助同樣受情緒困擾的人。梁思浩對此深有感觸地說，他相信大姐明經歷了這個過程後，「佢嘅靈魂層應該去到另一個境界」，認為這正正吻合了嘉賓所說的靈魂揚升過程，將抽象的靈性概念與真實的生命故事連結起來。
嘉賓Venus即場傳授「蝴蝶拍拍法」 黃耀英實測防焦慮
除了分享靈性知識，導師Venus亦在節目中教授了一套簡單的自我療癒技巧「蝴蝶拍拍法」，聲稱有助平伏情緒、防止焦慮。方法非常簡單，只需將雙手交叉放於胸前，輕輕拍打左右兩邊手臂，讓心情慢慢放鬆下來。Venus補充，如果在拍打時，同時清晰地描述自己當下的狀況，效果會更佳。主持黃耀英（Darren）即場示範，一邊拍打雙臂一邊說：「我係黃耀英，而家喺將軍澳電視(廣播)城3號錄影廠，做緊直播靈接觸…..」Venus解釋，這個方法可以避免負能量在體內積聚成毒素，從而預防如濕疹等身體毛病，為觀眾提供了一個實用的心靈保健小貼士。