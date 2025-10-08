梁思浩《直播靈接觸》驚爆內幕｜林建明走出抑鬱全靠「靈魂升呢」？靈性導師揭過世寵物驚人角色！

TVB靈異節目《直播靈接觸》昨晚（7日）爆出驚人言論，靈性導師Venus竟指過世寵物能化身「守護靈」，在主人身邊默默守護！主持人梁思浩更即場引述大姐明林建明當年走出抑鬱的震撼經歷，直指其靈魂已「升呢」到另一境界，場面令人嘖嘖稱奇。究竟靈魂如何升級？節目中更教授一招神奇「蝴蝶拍拍法」聲稱可防焦慮，到底是什麼？