靈性導師Venus直播揭秘｜過世寵物變守護靈指導「升呢」？梁思浩驚爆林建明走出抑鬱真相！

靈異節目《直播靈接觸》昨晚（7日）邀請靈性導師Venus擔任嘉賓，竟在直播中驚爆靈魂分為七個層級，更指已故寵物會化身「守護靈」引導主人！言論一出令全場嘩然，主持人梁思浩更即時引用林建明走出抑鬱的經歷作印證，究竟靈魂「升呢」是怎麼一回事？