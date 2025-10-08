靈性導師Venus直播揭秘｜過世寵物變守護靈指導「升呢」？梁思浩驚爆林建明走出抑鬱真相！
靈異節目《直播靈接觸》昨晚（7日）邀請靈性導師Venus擔任嘉賓，竟在直播中驚爆靈魂分為七個層級，更指已故寵物會化身「守護靈」引導主人！言論一出令全場嘩然，主持人梁思浩更即時引用林建明走出抑鬱的經歷作印證，究竟靈魂「升呢」是怎麼一回事？
Venus直播驚揭靈魂七層 過世倉鼠變守護靈
昨晚（7日）播出的《直播靈接觸》中，靈性導師Venus詳細解釋了「靈魂揚升」的概念，她表示人生的關卡就是靈魂升級的考驗，最終目標是達到「樂土」，從而離苦得樂，甚至可以選擇不再輪迴。Venus語出驚人地指出，靈魂共分為七個層次，由最低的物質層到最高的太一層。她更分享親身經歷，透露自己已過世的倉鼠竟成為了她的「守護靈」，持續在困難時提醒她要活在當下、照顧好自己：「佢時常教我要活在當下，持續提醒我就算人生困難時候，都要回到自己、照顧自己。」這個說法讓主持人和觀眾都感到非常新奇。
梁思浩引述林建明舊事 印證靈魂升級走出抑鬱
聽完Venus的理論後，主持人梁思浩似乎恍然大悟，立即引用好友大姐明林建明的經歷作為佐證。思浩憶述，林建明曾受抑鬱症困擾，將自己完全封閉，不願見人甚至不願打理自己。思浩轉述林建明當時的自白：「佢嘗試同自己溝通反問點解我唔肯離開間房、唔沖涼、唔洗頭…自問自答過程中，佢同自己講我有抑鬱症。」正是這次自我覺察，讓林建明走出陰霾，更成立志願組織幫助同路人。思浩認為，這正是一個靈魂突破關卡、提升到更高境界的實例，完全吻合Venus所說的提升至「菩提層」的過程。
靈性導師Venus親授蝴蝶拍拍法 簡單一步即時防焦慮
除了理論，Venus亦在節目中教授了一套簡單實用的「蝴蝶拍拍法」，幫助觀眾平伏日常的焦慮情緒。方法非常簡單，只需將雙手交叉放於胸前，輕輕拍打左右兩邊的手臂，讓心情放鬆下來。Venus補充，若能同時清晰地描述自己當下的狀況，效果會更佳。主持黃耀英即場示範：「我係黃耀英，而家喺將軍澳電視(廣播)城3號錄影廠，做緊直播靈接觸…..」Venus解釋，這個方法可以有效避免負能量在體內積聚成「毒素」，從而預防如濕疹等身體毛病。
