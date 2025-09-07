《直播靈接觸》第三季回歸｜梁思浩新環節上門驅鬼遇惡鬼挑釁？首集嘉賓翁虹大爆娛圈駭人秘聞！

靈異直播節目《直播靈接觸》第三季將於明晚（8日）載譽歸來，主持梁思浩今次玩得更大，推出全新環節「師傅上門」直擊觀眾屋企驅鬼，預告中竟有鹹濕鬼專揀女戶主沖涼時騷擾、惡鬼上身正面挑釁師傅等震撼畫面，首集更有「凍齡女神」翁虹分享圈中秘聞，究竟師傅們能否成功化解各種冤親孽債？