《直播靈接觸》第三季回歸｜梁思浩新環節上門驅鬼遇惡鬼挑釁？首集嘉賓翁虹大爆娛圈駭人秘聞！
靈異直播節目《直播靈接觸》第三季將於明晚（8日）載譽歸來，主持梁思浩今次玩得更大，推出全新環節「師傅上門」直擊觀眾屋企驅鬼，預告中竟有鹹濕鬼專揀女戶主沖涼時騷擾、惡鬼上身正面挑釁師傅等震撼畫面，首集更有「凍齡女神」翁虹分享圈中秘聞，究竟師傅們能否成功化解各種冤親孽債？
《直播靈接觸》第三季強勢回歸 梁思浩化身朱智勛玩重生
由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）主持的《直播靈接觸》，前兩季播出71集後反應熱烈，第三季強勢回歸，有望挑戰100集大關。在日前播出的宣傳片中，梁思浩化身奇幻韓劇《照明商店》男主角朱智勛，在鐘錶店中遇上神秘訪客，背景獨白道出「人生就好似個鐘擺，遊走陰陽之間…時辰一到自然有新嘅命數」，鏡頭一轉時鐘墜地幻化成無數蝴蝶，呼應上一季的重生寓意，詭異又充滿哲理的氛圍，為新一季揭開序幕。
新環節「師傅上門」玩超大 惡鬼上身挑釁師傅講數
今季最令人期待的，莫過於全新環節「師傅上門」。節目組將邀請周漢明師傅、塔羅占卜師羅泳嫻（裸泳）、In Lee通靈師及悟能師傅等五位專家，親身到觀眾家中勘察，處理各種棘手個案。節目強調所有個案均為真人真事，預告內容極度震撼，包括有家庭遭靈體寄居「一屋兩伙」、母子受靈體騷擾竟與自殺的丈夫有關、店舖遇上風水殺局怪事頻生，更有鹹濕鬼專門選擇女事主如廁或沖涼時入手，甚至有惡鬼上身，當面與悟能師傅「講數」，場面極具衝擊性。
首集嘉賓翁虹登場 分享多年娛圈駭人靈異事
秉承節目傳統，第三季每集都會邀請重量級嘉賓分享靈異見聞。明晚播出的首集，便請來「凍齡女神」翁虹坐鎮。入行多年的翁虹，將會首次在節目中分享她在娛樂圈多年來親身經歷或聽聞的靈異怪事。據悉，她分享的故事當中有令人毛骨悚然的駭人遭遇，亦有難以解釋的離奇古怪經歷，勢必讓觀眾聽得心驚膽顫，為節目打響頭炮。
預告片震撼網民 洗版留言勁期待師傅出手
節目第三季回歸的消息及震撼的預告片一出，立即引起網民熱烈討論，期待指數爆燈。不少觀眾表示對全新環節「師傅上門」最感興趣，紛紛留言表示「坐等師傅出手收服鹹濕鬼」、「惡鬼上身同師傅講數，諗起都刺激」、「真人真事個案先夠貼地，夠恐怖」。尤其預告中惡鬼與師傅正面交鋒的畫面，更成為焦點，大批網民表示絕對會準時收看直播，見證師傅如何化解危機。
