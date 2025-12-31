直播靈接觸｜梁思浩自爆靈力覺醒！日本猛鬼劇場竟同惡鬼講數嚇窒全場
梁思浩終極篇自揭身世 憶述觀音廟奇遇改寫一生
在昨晚播出的本季最後一集，節目請來關寶慧、鄧兆尊擔任客席主持，共同揭曉壓軸登場的神秘嘉賓，謎底揭曉竟是主持人梁思浩本人！節目回顧他自1982年、15歲入行至今的片段，思浩更被問及改變一生的靈異經歷。他罕有地細訴8、9歲時的遭遇，指當時家逢巨變，徬徨無助下走過旺角一座廟宇，神像竟透出亮光，他當下立即跪地許願：「菩薩，我無路行喇，你畀條路行下啦。」思浩表示自此便感到有神靈指引，陸續接到廣告、電視劇等工作，生活才得以改善，這次奇遇也為他日後的修行之路埋下伏筆。
梁思浩驚爆與亡魂對話 「第一句就係粗口」
談到最近一次印象深刻的靈異經歷，梁思浩分享了出席一位男藝人喪禮時的奇遇，直言當時的溝通能力已廣為人知。他在拜祭後對著遺照心想：「有咩想講呀，講嚟聽下啦？」沒想到對方真的有回應，思浩震撼表示：「佢真係同我講喎，第一句就係粗口同生前一樣。」原來是亡友投訴太太準備的祭品中沒有香煙。思浩隨即轉告其太太，對方起初堅稱已放了兩包，最後卻驚訝發現香煙竟不翼而飛，被人拿走了。此事過後，梁思浩能與靈魂溝通的傳聞便在圈中傳得更開。
回帶十年前日本靈探 梁思浩猛鬼劇場講數靈力覺醒
梁思浩的靈力真正覺醒，源於十多年前到日本拍攝靈異節目。他憶述，有次到訪著名的猛鬼地點「明野劇場」，現場氣場極強，兩位隨行師傅都嚇得不敢進入。最後思浩只好手持佛珠、心經獨自入內，他形容內裏氣場非常肅殺，但在他唸起心經後，氣氛漸變祥和。他便趁機與靈體「講數」：「我而家帶啲工作人員嚟拍嘢，你哋唔好嬲。」最終順利完成拍攝。另一次在著名的自殺森林，監製要求拍到屍體畫面，但因積雪太厚，眾人苦尋3個多小時無果。最後又是思浩出馬與靈魂溝通，竟順利找到一具屍體，事後更將部分遺物帶回給死者母親，他感嘆：「原來都係一件功德事，既然我有同靈體溝通能力，所以返到香港請教高僧。」自此開始布施修行。
兩代女鬼現身獻花 梁思浩Jojo感動眼濕濕
在節目尾聲，氣氛由驚慄轉為感性。節目中的經典角色「紅衣女鬼」及「孖生女鬼」突然現身，為梁思浩、黃紫恩（Jojo）及一眾工作人員送上鮮花，感謝他們一季以來的努力。這個溫馨的驚喜讓眾人始料未及，梁思浩、Jojo及扮演「黑白無常」的演員們都難掩不捨之情，紛紛感動落淚，場面溫馨又催淚，為本季《直播靈接觸》劃上完美句號。