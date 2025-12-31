直播靈接觸｜梁思浩自爆靈力覺醒！日本猛鬼劇場竟同惡鬼講數嚇窒全場

昨晚（30日）《直播靈接觸》終極篇，主持梁思浩竟成壓軸嘉賓，驚爆自己靈力覺醒的恐怖經過！他憶述十多年前在日本猛鬼勝地拍攝，竟要親自與靈體「講數」，更在自殺森林成功尋獲屍體，場面極度震撼。究竟他如何由普通藝人，踏上這條與靈魂溝通的修行之路？