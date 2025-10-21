梁思浩師徒對決爆娛圈猛鬼史｜驚揭女星被「肥妹鬼」上身狂食生肉 夏萍姨片場喝走替身鬼勁心寒！

靈異節目《直播靈接觸》昨晚（20日）請來阮德鏘擔任嘉賓，與導師梁思浩大爆娛圈不為人知的恐怖經歷，場面極度心寒！阮德鏘憶述當年師母夏萍姨在片場大喝一聲嚇退靈體，而梁思浩更驚爆有女星在慶功宴上被「肥妹鬼」上身，當眾狂食生肉，究竟當時發生了甚麼事？