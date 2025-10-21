梁思浩師徒對決爆娛圈猛鬼史｜驚揭女星被「肥妹鬼」上身狂食生肉 夏萍姨片場喝走替身鬼勁心寒！
阮德鏘憶述《怪俠一枝梅》片場撞鬼 夏萍姨霸氣喝走替身靈體
阮德鏘在節目中首先分享了一段發生在電視台的恐怖經歷。他憶述當年與歐倩怡拍攝劇集《怪俠一枝梅》一場廠景動作戲時，明明拍攝順利，卻忽然聽到有人大叫「cut」，但導演及工作人員均表示沒有叫停。詭異事件接連發生，輪到歐倩怡拍攝時，她也表示聽到有人叫停，令在場眾人毛骨悚然。直到拍攝完畢放宵夜，阮德鏘準備攙扶師母夏萍姨離開，夏萍姨卻突然轉身向著空無一人的角落大喝：「喂，你做乜棘我呀！我話你呀，走啦，我見到你㗎。」事後阮德鏘才意會到，相信是有靈體想找替身，幸得夏萍姨及時喝走，才未有發生更恐怖的事。
梁思浩驚爆《大鬧廣昌隆》慶功宴 女星被「肥妹鬼」上身狂噬生肉
作為師傅的梁思浩亦不甘示弱，分享了經典劇集《大鬧廣昌隆》拍攝時的駭人見聞。他透露該劇拍攝期間已怪事頻生，沒想到煞科後的慶功BBQ更為恐怖。當晚台前幕後燒烤慶祝，氣氛熱烈之際，一位女藝人突然行為失常，竟拿起未燒熟的生牛肉、生豬扒瘋狂往嘴裡塞，旁人不斷呼叫她也全無反應。眾人驚覺不妥，立即找梁思浩求助，經師傅指點後才成功驅走靈體。梁思浩指，該名女藝人事後對自己狂食生肉一事完全沒有任何記憶，回想起來都令人不寒而慄。
梁思浩憶述拍杜琪峯跳樓戲 守護神現身相救反被鬧爆
梁思浩接著再爆一件發生在自己身上的奇事。他憶述當年參演杜琪峯執導的電影《天堂血路》，其中一幕需要拍攝他由高處墮樓的驚險場面。雖然已吊好威也，但思浩仍非常緊張。武術指導安慰他：「唔使驚吊咗威也，你照跌就可以。」豈料當他一躍而下，跌到一半時，竟看到一位漂亮的女士突然伸手拉他，他下意識捉住棚架，導致拍攝NG。杜琪峯見狀立即破口大罵：「我叫你跳樓呀，你捉住做乜呀！邊 X 個救你呀」。事後武術指導解釋，相信是梁思浩的「護法」以為他有危險，才會現身出手相救，令這段經歷更添傳奇色彩。
師徒鬼故對決網民反應熱烈 梁思浩獲15萬Stickers完勝
節目中這場師徒鬼故對決，引來觀眾熱烈反應。兩人的故事一個比一個心寒，最終梁思浩憑著更震撼的靈異經歷，獲得高達157,000個stickers，以超過一倍的票數力壓徒弟阮德鏘的70,000多個stickers，成為當晚的「鬼故之王」。賽果也反映出觀眾對這些娛圈秘聞的極大興趣，不少網民都表示聽出耳油，希望他們能分享更多不為人知的恐怖故事。