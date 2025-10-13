梁思浩驚爆被AI取代！｜現身靈異劇親揭恐怖真相：「師傅都解釋唔到」網民勁心寒
《A.I.靈接觸》首播畫面曝光 女主角獨駕電車遇詭異事件
在10月13日晚首播的單元「此地無人」中，由AI生成的女主角張家欣（Chloe）獨自駕駛著電動汽車，在一個空無一人的路口等候交通燈。正當她環顧四周，確認四野無人之際，車內的顯示屏卻突然亮起，清晰地顯示有三個人影正在步步逼近車輛，畫面極度心寒。更恐怖的是，在一陣令人窒息的靜默後，車內突然響起系統提示，而儀表板上「請扣緊安全帶」的提示燈亦隨之亮起，彷彿後座已坐了「人」，為這段詭異經歷留下一個不寒而慄的結局。據悉，整個劇集由11個這樣的小故事組成，講述女主角每晚被噩夢糾纏，穿梭於不同人生，分不清是前世記憶還是平行時空。
梁思浩本尊開腔回應AI分身：「唔使返工都有錢收」
對於自己的肖像被AI應用於宣傳靈異劇集，梁思浩本人接受訪問時非但沒有表現出任何憂慮，反而對此創新項目表示歡迎。他笑言完全不擔心自己會被AI取代，更認為這是一個全新的商機，可以將自己的IP賣出，實現「唔使返工都有錢收」的理想。他透露這次AI宣傳片只負責了配音部分，但大讚AI生成的樣貌與他本人有九成相似。梁思浩更表示，除了樂意參與演出外，未來更可以提供自己多年來收集的真實靈異故事，為AI製作提供更多恐怖素材，展現出極高的合作意願。
TVB破格製作AI靈異劇 11段噩夢挑戰觀眾膽量
這次推出的《AI930︰A.I.靈接觸》是電視台一次破格的嘗試，全劇由AI技術生成，以每集不超過兩分鐘的微短劇形式呈現，完全顛覆了傳統劇集的製作與觀看模式。故事核心圍繞AI女主角Chloe的11個詭異夢境，她時而變成中學生，時而是在酒店孤身旅居的住客，甚至化身為盡忠職守的夜班保安員。這11個夢境就如同11段截然不同的人生，劇集旨在探討這些經歷究竟是主角的前世記憶，還是她意外闖進了平行時空，讓觀眾跟隨她一同在真假難辨的詭異日記中探索，昔日的伏線與今次的爆發環環相扣，懸念十足。
網民熱議AI拍鬼片 兩大看點引發期待
電視台宣布推出全AI製作的靈異劇集後，隨即在網上引發大量討論，不少網民對「AI能否創造恐怖感」感到非常好奇。有網民留言表示期待，想看看由冰冷數據和演算法生成的鬼故事，是否能像人類導演一樣，精準捕捉到令人毛骨悚然的氛圍與心理恐懼。另一邊廂，亦有網民對AI完全取代人類創作表示擔憂，認為恐怖片最需要的是「人性」的觸覺。不過，這次有靈異界代表人物梁思浩的「加持」，許多觀眾都表示會為了「AI梁思浩」這個噱頭而收看，想一探究竟AI技術與真人IP結合，到底能擦出怎樣的火花，令劇集未開播已充滿話題性。