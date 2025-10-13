梁思浩驚爆被AI取代！｜現身靈異劇親揭恐怖真相：「師傅都解釋唔到」網民勁心寒

近日，人稱「村長」的靈異節目主持梁思浩，竟驚現一個由AI生成的「分身」為全新靈異微短劇宣傳，場面極度詭異；AI梁思浩的外貌相似度高達九成，更以本尊聲音獨白，介紹一位女村民的恐怖經歷。消息一出即引發熱議，究竟AI技術下的靈異故事有多恐怖？而梁思浩本人又是否擔心被AI徹底取代？