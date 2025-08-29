梁敏巧好感度急升 晚宴靚相晒超豪鑽飾 網民讚順眼：有dd鍾意佢！
憑節目《女神配對計劃》人氣急升的梁敏巧（Maggie），近日工作不斷，日前更獲邀擔任晚宴司儀，人氣一時無兩。梁敏巧在社交平台分享當晚的華麗造型，只見她身穿一襲深藍色吊帶晚裝，坐在沙發上大騷高貴氣質，更曬出閃爆鑽飾，立即引來網民熱議，究竟這套鑽飾有何來頭？
梁敏巧晚宴造型曝光 晒鑽飾盡顯貴氣
梁敏巧日前獲邀擔任一個晚宴的司儀，她在社交平台分享了一輯在後台休息室拍攝的造型照，瞬間成為網民焦點。照片中，梁敏巧身穿一襲剪裁優雅的深藍色吊帶晚裝，坐在沙發上擺出多個迷人甫士，完美展現其雍容華貴的氣質。其中最引人注目的，莫過於她最後一張照片中特意展示的鑽石首飾，頸上的鑽石頸鏈與手上的鑽飾互相輝映，閃爍耀眼，配上她自信的笑容，整體造型貴氣十足，完全駕馭了這個華麗的打扮。
憑《女神配對計劃》人氣急升 工作接到手軟
梁敏巧自參選香港小姐後入行，近年備受力捧。早前她在真人騷節目《女神配對計劃》中的真性情表現，成功俘虜大量觀眾的心，令她的人氣直線飆升。節目結束後，梁敏巧的工作機會接踵而來，除了劇集拍攝外，亦接下不少司儀及活動主持的工作，曝光率極高。這次擔任晚宴司儀的華麗造型，再次證明她的人氣與地位，事業發展可謂一帆風順，深受網民歡迎與喜愛。
網民洗版激讚：有dd鍾意佢！
梁敏巧的女神造型曝光後，隨即引來大批網民湧入留言區洗版，反應相當熱烈。網民一面倒地大讚其造型驚艷，紛紛留言表示：「氣質高貴，是真正的『女神』！」、「之前覺得佢個樣好師奶，完全唔似30歲，無咩好感，但自從睇完女神配對計劃，又覺得佢幾真，可愛唔作狀，頓時覺得young咗又似返佢嘅年齡，仲開始有dd鍾意佢！」、「呢個look好適合你，好有貴氣！」、「越嚟越順眼」
