梁敏巧好感度急升 晚宴靚相晒超豪鑽飾 網民讚順眼：有dd鍾意佢！

憑節目《女神配對計劃》人氣急升的梁敏巧（Maggie），近日工作不斷，日前更獲邀擔任晚宴司儀，人氣一時無兩。梁敏巧在社交平台分享當晚的華麗造型，只見她身穿一襲深藍色吊帶晚裝，坐在沙發上大騷高貴氣質，更曬出閃爆鑽飾，立即引來網民熱議，究竟這套鑽飾有何來頭？