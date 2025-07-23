女神配對計劃｜梁敏巧大爆Eddie癡情行為 爆笑評論葉蒨文GM密會：盲嘅都睇到有feel！
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TVB真人騷《女神配對計劃》自播出就引起唔少話題，日前梁敏巧（Maggie）出席活動時就大爆料，直指同組的葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）關係匪淺，更形容兩人「盲嘅都睇到佢哋有feel」，兼笑言自己全程食花生……
梁敏巧大爆Eddie超癡情行為
節目中的感情線向來是觀眾焦點，梁敏巧似乎對同組成員的感情狀況瞭如指掌！她爆料指，即使節目拍攝完畢，一眾參加者私下約見時，林堡熙（Eddie）對葉蒨文的愛意依然毫不掩飾，更形容他「死心塌地」。Maggie生動描述：「就算Sophie 坐GM離籬，Eddie都要坐Sophie對面，anytime眼神都唔可以離開葉蒨文，Eddie真係好男仔。」
梁敏巧神點評葉蒨文密會GM
話鋒一轉，梁敏巧隨即踢爆葉蒨文與GM的曖昧情愫，指兩人早前被拍到在三號風球下，一同到戲院觀看電影《超人》，關係不言而喻。Maggie鬼馬表示：「呢啲嘢就等佢哋自己發布啦，不過監製早排就放監，我哋點約會都無問題，盲嘅都睇到佢哋有feel，大家有意思，食飯睇戲都唔出奇。」她更大讚兩人郎才女貌，性格襯到絕，似乎樂見其成。
梁敏巧自爆對男仔有feel 激減8磅靠日食一餐
大談別人感情事的同時，梁敏巧亦分享了自身近況。她坦言對節目中其他組別的男生也有好感，更表示：「有feel都會出街，唔抗拒。」為感情發展留下伏線。早前她為節目改換新造型，成功減去8磅，獲外界一致好評，對此她興奮表示：「最開心係好多女仔讚我靚，因為女仔好少讚女仔，係好高評價。」不過，為了維持得來不易的成果，她自爆正實行極端減肥法，每日只吃一餐以防反彈。她透露餐單：「朝早飲咖啡，可能太肚餓食多杯Yogurt，直到dinner才食，最辛苦係我好鍾意食甜品。」可見為了上鏡好看，背後付出不少努力。
撰文：東方新地圖片來源：ig@manho_mok、ig@maggiemanhau資料或影片來源：原文刊於新假期