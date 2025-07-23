女神配對計劃｜梁敏巧大爆Eddie癡情行為 爆笑評論葉蒨文GM密會：盲嘅都睇到有feel！

TVB真人騷《女神配對計劃》自播出就引起唔少話題，日前梁敏巧（Maggie）出席活動時就大爆料，直指同組的葉蒨文（Sophie）與曾展望（GM）關係匪淺，更形容兩人「盲嘅都睇到佢哋有feel」，兼笑言自己全程食花生……