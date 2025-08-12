梁敏巧晒合照放閃竟出意外！男參賽者被揭唔記得女神叫咩名超尷尬
ViuTV節目《女神配對計劃》雖然已曲終人散，但一眾女神及參賽者之間嘅火花似乎未完！主角之一嘅梁敏巧（Maggie）今日（12日）在社交平台分享拍攝花絮，除咗大晒同好姊妹葉蒨文嘅合照，更甜蜜騷出求愛者阿matt所送嘅日本手信。點知溫馨氣氛急轉直下，有網民揭另一男參賽者Eddie（曾展望）竟然唔記得佢個名，場面一度極尷尬，究竟發生咩事？
梁敏巧IG晒相放閃 阿matt手信勁Sweet
《女神配對計劃》令梁敏巧與葉蒨文、李芷晴、關嘉敏和羅毓儀等結緣成為好姊妹，感情深厚。梁敏巧今日就喺IG分享多張節目花絮相，並寫道：「原來真係無乜時間影相～」相中可見佢同葉蒨文頭貼頭合照，更特別標註呢張相係由Eddie親自操刀，可見當時眾人關係融洽。最閃嘅一張，莫過於梁敏巧大方晒出佢嘅配對對象阿matt送贈嘅日本手信，睇嚟二人關係喺節目後依然有進展，認真Sweet爆！好姊妹葉蒨文亦留言回覆，印證二人好感情：「除咗group Photo我都係淨係同咗你影😂 我連同男仔影都冇」。
Eddie唔記得梁敏巧個名 尷尬自嘲老人癡呆
正當大家以為只係一個普通嘅懷舊帖文，攝影師Eddie似乎對梁敏巧相當唔熟，竟然喺直播中唔記得佢個名，引發網民瘋狂留言取笑：「sophie個朋友 叫咩名」、「Eddie話唔記得你咩名笑死我」。面對網民狙擊，主角Eddie亦親自現身留言區解畫，佢極力澄清自己只係一時精神唔好，尷尬回應：「嗰兩日瞓得少..有啲間歇性老人癡呆..記性差咗少少唔好意思🥹我而家好清醒！我記得嫁啦」。呢次「失憶」事件，意外為《女神配對計劃》帶嚟新嘅話題，唔少人都話估唔到節目完咗仲有咁精彩嘅後續！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期