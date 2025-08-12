梁敏巧晒合照放閃竟出意外！男參賽者被揭唔記得女神叫咩名超尷尬

ViuTV節目《女神配對計劃》雖然已曲終人散，但一眾女神及參賽者之間嘅火花似乎未完！主角之一嘅梁敏巧（Maggie）今日（12日）在社交平台分享拍攝花絮，除咗大晒同好姊妹葉蒨文嘅合照，更甜蜜騷出求愛者阿matt所送嘅日本手信。點知溫馨氣氛急轉直下，有網民揭另一男參賽者Eddie（曾展望）竟然唔記得佢個名，場面一度極尷尬，究竟發生咩事？