東張女神地鐵熟睡被偷影 自嘲瞓到流口水 9字霸氣擊退性騷擾

深圳地鐵車廂內日前出現溫馨一幕，有網民意外發現鄰座熟睡的女乘客竟然是「東張女神」梁敏巧，更拍下她疲憊不堪的睡相上載社交平台。雖然Maggie對被偷拍展現高EQ回應，更自嘲差點流口水，但面對部分網民的性騷擾留言時，她卻毫不客氣地霸氣反擊，展現女神的另一面。