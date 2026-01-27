東張女神地鐵熟睡被偷影 自嘲瞓到流口水 9字霸氣擊退性騷擾
深圳地鐵車廂內日前出現溫馨一幕，有網民意外發現鄰座熟睡的女乘客竟然是「東張女神」梁敏巧，更拍下她疲憊不堪的睡相上載社交平台。雖然Maggie對被偷拍展現高EQ回應，更自嘲差點流口水，但面對部分網民的性騷擾留言時，她卻毫不客氣地霸氣反擊，展現女神的另一面。
深圳地鐵偶遇梁敏巧瞌眼瞓 男乘客心跳加速險被撞到
有網民在Threads分享在深圳搭地鐵的奇遇，指自己去深圳遊玩時，上車不久便發現鄰座女生正在「瞌眼瞓」。該網民細心一看後驚覺「原來係東張Maggie」，更形容當時驚險情況：「有幾下佢瞌到爭啲跌咗過嚟，我個心卜卜跳但發誓我真係咩都冇做過，不過就近睇佢皮膚真係幾好。」從網民的描述可見，梁敏巧當時確實累得不省人事，甚至差點因為打瞌睡而撞到鄰座乘客。
梁敏巧高EQ自嘲流口水 自爆魔鬼行程攰到爆
帖文意外引出梁敏巧親自留言回應，她不但沒有介意被偷拍睡相，更發揮幽默感自嘲：「喂好彩戴咗口罩，你睇唔到我流口水😂😂😂」。Maggie隨即解釋為何會在地鐵上累得不省人事，原來當日行程非常緊密：「無計啦前晚11點收工，第二朝5點幾起身去完慈善跑再去教琴，係攰同眼瞓嘅。」從她的回應可見，藝人的工作確實相當辛勞，連續工作後仍要參與慈善活動和教學工作。
網民留言性騷擾惹眾怒 東張女神霸氣開火反擊
雖然大部分網民都相當友善，而敏巧在相片中更是身穿密實外套，但竟然都有心懷不軌的人留言意淫，指「咪李（你）可以大庭廣眾地揸人麼😳😳可以做到乜先」。面對如此不當言論，Maggie毫不客氣地「起槓」，直接在留言下嚴厲指責對方性騷擾：「咁都搵到位性騷擾人呀？尊重下自己同你父母啦！」東張女神對於看不過眼的事情，果然會勇敢直斥其非，展現出她絕不容忍性騷擾的堅定立場。
網民大讚女神真性情 支持勇敢發聲對抗騷擾
事件曝光後，不少網民都大讚梁敏巧的真性情，認為她既有幽默感又有原則。有網民留言「支持Maggie勇敢發聲」、「呢啲變態真係要鬧」，亦有人讚賞她「高EQ又有底線，真係好女神」。部分網民更認為藝人願意在公共交通工具上與民同樂，展現親民一面值得欣賞，同時對於她敢於正面回應性騷擾言論的勇氣表示支持和認同。
圖片來源：threads、IG@maggiemanhau資料或影片來源：原文刊於新假期