梁敏巧曬百件珍藏Usagi惹公關災難 高調自爆做錯一件事下場慘烈
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30歲《東張西望》主持梁敏巧一直以清純親民形象示人，近日卻因一段開箱影片意外捲入嚴重的公關危機。她向大眾展示過百件日本超人氣動漫周邊收藏，期間竟然大方承認部分為盜版商品並引爆粉絲怒火。這位女神隨後為平息風波作出一連串補救舉動更揭露出背後令人咋舌內幕。
梁敏巧穿睡衣拍片直擊家中百件珍藏
梁敏巧昨日在社交平台發佈一段開箱影片，穿上動漫角色Usagi睡衣直擊家中過百件相關珍藏單品。她在鏡頭前興奮地挑選出十件最喜愛物品向大眾逐一介紹，涵蓋公仔、化妝品及餐具等各類日常用品。然而影片去到尾聲時畫風突變，她突然拿著兩隻公仔高調表示：「最尾呢就係翻版嘅Usagi！唔好問我邊度得返嚟，總之就係好得意啦！」這番言論瞬間觸發大批網民神經並惹來狂轟。
東張西望主持現身動漫節向品牌致歉
面對群情洶湧的指責，這位《東張西望》主持昨日出席公開活動時親自解畫，坦承自己疏忽未有檢查產品真偽。她解釋家中約100個公仔絕大部分皆由粉絲與朋友贈送，基於信任才沒有刻意逐一驗證，並已將涉事影片火速下架。她對著鏡頭正式道歉：「我好想同品牌方講聲對唔住，係一個不當示範。」同時她透露部分假貨其實是從實體店以正價購入，揚言必定會向涉事無良商家追究到底。
坦言不會丟棄心意禮物未來自學分真偽
事件引發廣泛關注後，外界十分好奇那批涉事公仔最終會面臨何種下場。她堅定表明不會因為爆發今次公關風波而將這批物品當成垃圾丟棄，強調每一件來自他人的禮物都代表著一份珍貴心意。經歷過這次慘痛教訓後，她承諾日後會花時間上網學習如何分辨正版與盜版貨品特徵。當被問到未來若再收到翻版禮物會如何處理時，她依然重申基於尊重送禮人心意，絕對不會當面狠心拒絕。
網民狂轟購買盜版Usagi周邊侮辱原作者
影片引爆極大爭議後，大批忠實動漫粉絲湧入留言區瘋狂洗版，嚴厲批評公眾人物絕不應該帶頭購買及宣傳未經授權商品。有人憤怒地指出原創作者曾經強烈呼籲大家抵制假貨，直斥：「瘋狂fans但係買假嘢？」也有人直言：「真係fans既唔建議買二創同翻版，買左都細細聲算，唔好拍片比人睇啦」。雖然有部分支持者出面護航指那些假貨極有可能是經由夾公仔機贏回來，但各大社交平台上仍然充斥著大量要求公眾人物必須以身作則抵制翻版貨品留言。
資料或影片來源：原文刊於新假期