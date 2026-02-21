東張西望｜梁敏巧逃票風波後開工 報導鼠患一表現惹網民熱議
「東張女神」梁敏巧近日因東鐵頭等車票風波備受爭議，被網民質疑享有特權後，今集為《東張》報導大埔富善邨鼠患問題，不過今次她專業Mode收起女神笑容，與平日甜美形象判若兩人！
梁敏巧全程表現異常冷淡
30歲的梁敏巧今集《東張西望》負責採訪大埔富善邨老鼠橫行問題，但觀眾發現她全程表現異常冷淡。面對鏡頭時完全沒有平日的燦爛笑容，採訪過程中更是聲沙沙，面無表情，與她一貫的親和力形象形成強烈對比。有網民直言：「平時咁Sweet嘅Maggie去咗邊？」、「個樣好似好唔開心咁」、「把聲咁沙係咪病咗？」，令人懷疑她是否仍受早前車票風波影響。
大埔富善邨鼠患嚴重居民求救
根據觀眾吳小姐反映，她父母居住的大埔富善邨約一年前開始出現嚴重鼠患問題。每晚7至8時，走廊位置都會出現大量老鼠覓食，最嚴重時同時見到6至7隻老鼠在垃圾堆中穿梭。片段中的老鼠更是肆無忌憚，完全不怕人，即使記者近距離拍攝也不會逃跑，行為相當囂張。住戶為自保，只能在門窗加裝鐵板和鐵絲網，防止老鼠入屋。吳小姐曾多次向管理方反映鼠患問題，雖然其後看到增設老鼠藥和張貼告示，甚至放置老鼠膠，但效果微乎其微。她更懷疑老鼠已經在樓層內繁殖，情況持續惡化。居民希望管理方能採取更徹底的滅鼠措施，並增設有蓋垃圾桶，從源頭解決問題。梁敏巧到場發現，現場雖然貼滿告示，但都是一年前的舊告示，而且完全看不到老鼠藥的蹤影。
網民熱議老鼠比主播搶鏡
節目播出後，有網民留言：「悉尼老鼠，你住客冇衛生意識，D垃圾亂掉，冇得救喎」、「老鼠望鏡頭」、「仲大隻過貓」、「你唔好當啲老鼠傻先得架，佢地醒過你」。不少人更認為居民衛生意識不足是鼠患根源，直言「垃圾亂掉」才是問題所在。
