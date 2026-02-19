「東張女神」梁敏巧自爆搭霸王車遭網民公審 開Live澄清不滿被扭曲
梁敏巧自揭搭霸王車經過 用Visa以為付款成功
Maggie在IG Story詳述整個烏龍經過，她透露自己的學生八達通因無法轉入新電話，所以數年來都習慣用Alipay搭港鐵。年廿九當日見到車廂人山人海，決定豪一次坐頭等車廂。當時她發現頭等核證機只有Visa及八達通選項，沒有Alipay，於是改用電話內的Visa卡付費。由於手機貼了「超級防偷窺Mon」看不清側面顯示，加上電話「震一下」令她誤以為Visa付款成功，直至港鐵職員查票才發現自己未付頭等車費，變成無意中搭「霸王車」。最終港鐵職員接受她的解釋選擇不追究，Maggie原意是想提醒大家「用Alipay搭港鐵想坐頭等，係要入閘前撳定」，叮囑網民「唔好似我咁醜怪啦」。
網民公審指藝人特權 質疑港鐵雙重標準
豈料Maggie好心分享反而惹來網民炮轟，大批留言指她「無知唔係大晒」、「因為係Maggie，所以港鐵職員咪放佢一馬」、「點解唔用八達通」。更有網民直言「MTR港鐵必須出來解釋為何社會知名人士就不需要接受懲罰」、「個個都罰係唔罰你」，質疑港鐵對藝人採用雙重標準，部分網民甚至建議「報東張」網民普遍認為如果是普通市民犯同樣錯誤，港鐵絕對不會輕易放過，批評她享有藝人特權。
梁敏巧開Live澄清非因身份獲優待 強調願意承擔責任
Maggie昨晚特意開Live回應爭議，她重申當時戴著帽和口罩又沒化妝，不確定港鐵職員是否認出她的身份，「我唔知佢哋其實知唔知我係邊個，我亦唔覺得佢哋認得我，因一路以嚟都係用『小姐』稱呼我」。她解釋港鐵職員會先檢查乘客過往紀錄是否良好，加上她態度誠懇願意解釋事件經過，相信任何人在相同情況下都可能獲得酌情處理。Maggie強調「就算事後追究，我亦願意接受，都係罰1,000蚊，唔係咩嚴重事件。我從來無唔認衰，我從來無話無罰錢好得戚嘅心態」，澄清自己並非因為甩身而覺得威風。
不滿網民扭曲分享初衷 重申無知不是藉口
Maggie在Live中表達對網民反應的不滿，「有人話無知大晒呀，咁以後好似Maggie咁捉到唔使罰錢啦。我覺得如果咁拗落去冇意思」。她強調分享事件的初衷只是想感謝港鐵職員沒有即時處罰，同時提醒其他人不要犯同樣錯誤，「冇諗過大家將件事扭曲晒，無諗過大家因為職員放過我，而捉住呢個point咬我」。對於網民質疑為何不用八達通，Maggie無奈回應「我唔用就唔用，呢幾年冇用唔影響我生活，而家有咁多電子支付方法，點解要『啫』我唔用八達通」。她再次重申「無知唔係大晒」，承認自己確實犯錯但並非故意，希望網民能夠理性討論而非無限上綱。
網民留言兩極化 有人同情有人繼續追擊
事件在網上引起兩極化反應，部分網民認為「人人都會偶爾發生的事，佢出名所以超監囉」、「藝人咪又係一般人」，同情她被過度放大檢視。但亦有不少網民堅持質疑，留言「其實你唔自爆就冇人知啦」、「有沒可能佢係借機炒作」，認為她主動公開事件別有用心。更有網民直言「問題唔係對方放過佢，係對方放過佢佢懶cute咁放上social media」，批評她不應該在社交媒體炫耀獲得寬恕。整個事件反映現今網路世代即使當事人主動認錯道歉，網民依然不輕易接受，反而會進一步追究和批評，令道歉變成另一個被攻擊的理由。