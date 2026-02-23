梁敏巧素顏示人意外撞樣林亞珍 疑飛起Matt搭上沈震軒

最新娛聞
東方新地

廣告

「東張女神」梁敏巧日前因東鐵頭等車廂不慎逃票事件而引起爭議，日前在節目《東張西望》亮相時，網友發現她收起以往燦爛笑容，神情凝重，似乎心情大受影響。近日竟然以素顏造型示人，更被網民發現撞樣80年代Icon林亞珍！

梁敏巧素顏造型撞樣林亞珍 網民驚呼認不出

沈震軒近日在社交平台分享他執導拍攝的網劇片段，當中邀請到梁敏巧參與演出，不過她的造型絕對令人跌眼鏡。片中的Maggie完全收起平日的女神光環，以素顏加上復古造型示人，網民紛紛留言表示「認唔出係邊個」，更有人直指她的造型神似80年代著名藝人林亞珍，引起熱烈討論。這個造型與她平日在《東張西望》的亮麗形象形成強烈對比，令不少粉絲都感到震驚。

通宵拍攝化醜女妝 梁敏巧自爆拍攝艱辛

梁敏巧接受訪問時透露，今次拍攝相當辛苦，需要通宵達旦完成工作。她表示：「好開心，今次受邀請拍攝，拍攝因為場地關係，所以要通宵拍攝，淨係化呢個醜女妝都用咗唔少時間，不過好彩角色係做自己……我意思係做記者，我私底下唔係咁『烏搲』呀！」從她的分享可見，為了角色需要，她願意犧牲形象，甚至要在鏡頭前做出向前仆倒等高難度動作，專業精神值得讚賞。

與沈震軒上演英雄救美 被問Matt會否呷醋即閃避

劇中梁敏巧飾演女記者，與沈震軒有不少對手戲，更有英雄救美的浪漫情節。當被問到會否被男神沈震軒「電」親時，她笑言：「我好專業嘅！」不過當記者進一步追問Matt會否因此呷醋時，她立即閃避話題，只說：「唔知佢呢？你哋問番佢啦！」這個反應令人更加好奇她與Matt的真實關係狀況，兩人究竟是友達以上戀人未滿，還是已經有了新發展？

沈震軒一腳踢做導演 大讚梁敏巧專業演出

沈震軒今次身兼導演、編劇和演員多職，他坦言工作量相當繁重。他說：「淨係做演員拍攝梗係容易啦，不過今次仲要顧埋劇本同導演工作，真係一頭煙！尤其我當日同Kenneth喺銅鑼灣鬧市拍攝，都幾多途人望住同影相，又有唔少車經過要閘車，好彩最終都好順利！」他更透露這只是上集，下集將會有更多驚喜，包括意想不到的人物和劇情發展。

網民熱議造型轉變 質疑是否受逃票事件影響

梁敏巧這次的造型轉變在網上引起熱烈討論，不少網民都表示難以接受女神的巨大轉變。有網民留言：「完全認唔出係Maggie，個樣真係好似林亞珍」、「係咪受咗逃票事件影響，所以要低調啲？」、「希望只係為咗角色需要，唔好影響到佢嘅心情」。部分粉絲則力撐她的專業精神，認為願意為了工作犧牲形象值得讚賞，期待她能夠盡快走出陰霾，重拾昔日的燦爛笑容。

梁敏巧 沈震軒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
梁敏巧 沈震軒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
梁敏巧 沈震軒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
梁敏巧 沈震軒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
梁敏巧 沈震軒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
梁敏巧 沈震軒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
梁敏巧 沈震軒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
梁敏巧 沈震軒 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 