梁敏巧素顏示人意外撞樣林亞珍 疑飛起Matt搭上沈震軒
梁敏巧素顏造型撞樣林亞珍 網民驚呼認不出
沈震軒近日在社交平台分享他執導拍攝的網劇片段，當中邀請到梁敏巧參與演出，不過她的造型絕對令人跌眼鏡。片中的Maggie完全收起平日的女神光環，以素顏加上復古造型示人，網民紛紛留言表示「認唔出係邊個」，更有人直指她的造型神似80年代著名藝人林亞珍，引起熱烈討論。這個造型與她平日在《東張西望》的亮麗形象形成強烈對比，令不少粉絲都感到震驚。
通宵拍攝化醜女妝 梁敏巧自爆拍攝艱辛
梁敏巧接受訪問時透露，今次拍攝相當辛苦，需要通宵達旦完成工作。她表示：「好開心，今次受邀請拍攝，拍攝因為場地關係，所以要通宵拍攝，淨係化呢個醜女妝都用咗唔少時間，不過好彩角色係做自己……我意思係做記者，我私底下唔係咁『烏搲』呀！」從她的分享可見，為了角色需要，她願意犧牲形象，甚至要在鏡頭前做出向前仆倒等高難度動作，專業精神值得讚賞。
與沈震軒上演英雄救美 被問Matt會否呷醋即閃避
劇中梁敏巧飾演女記者，與沈震軒有不少對手戲，更有英雄救美的浪漫情節。當被問到會否被男神沈震軒「電」親時，她笑言：「我好專業嘅！」不過當記者進一步追問Matt會否因此呷醋時，她立即閃避話題，只說：「唔知佢呢？你哋問番佢啦！」這個反應令人更加好奇她與Matt的真實關係狀況，兩人究竟是友達以上戀人未滿，還是已經有了新發展？
沈震軒一腳踢做導演 大讚梁敏巧專業演出
沈震軒今次身兼導演、編劇和演員多職，他坦言工作量相當繁重。他說：「淨係做演員拍攝梗係容易啦，不過今次仲要顧埋劇本同導演工作，真係一頭煙！尤其我當日同Kenneth喺銅鑼灣鬧市拍攝，都幾多途人望住同影相，又有唔少車經過要閘車，好彩最終都好順利！」他更透露這只是上集，下集將會有更多驚喜，包括意想不到的人物和劇情發展。
網民熱議造型轉變 質疑是否受逃票事件影響
梁敏巧這次的造型轉變在網上引起熱烈討論，不少網民都表示難以接受女神的巨大轉變。有網民留言：「完全認唔出係Maggie，個樣真係好似林亞珍」、「係咪受咗逃票事件影響，所以要低調啲？」、「希望只係為咗角色需要，唔好影響到佢嘅心情」。部分粉絲則力撐她的專業精神，認為願意為了工作犧牲形象值得讚賞，期待她能夠盡快走出陰霾，重拾昔日的燦爛笑容。