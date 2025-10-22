金式森林 ｜ 梁敏巧演八婆KOL 七段式變臉超有戲 親認本色演出

梁敏巧在今集《金式森林》中現身，飾演八婆網紅Amy，與江嘉敏街頭大打出手的戲份引起網民熱議。這位「東張女神」在劇中展現七段式變臉演技，從囂張跋扈到瞬間變臉求饒，每個表情都充滿戲劇張力。究竟梁敏巧如何將八婆網紅演得如此入木三分？

梁敏巧《金式森林》街頭激戰江嘉敏

《金式森林》第8集中，梁敏巧飾演的網紅Amy在中環開Live拍片時巧遇江嘉敏，但江嘉敏對私隱被侵犯感到十分不滿，兩人隨即在街頭爆發激烈衝突。江嘉敏更試圖搶奪梁敏巧的手機，場面一度劍拔弩張，江嘉敏甚至準備動手掌摑梁敏巧，街頭大戰一觸即發。

羅子溢當和事佬反成威脅者

羅子溢見狀立即充當「和事佬」，邀請梁敏巧和江嘉敏食飯講和。然而梁敏巧依然擺出一副生人勿近的囂張嘴臉，更直接向羅子溢下令：「有咩和牛，魚子醬就打包上我車，快！」並威脅要「法庭見」。不過羅子溢手段高明，原來早已暗中拍下梁敏巧的所作所為，更表示如果公開片段將令她身敗名裂。

梁敏巧七段式變臉演技獲讚

面對羅子溢的威脅，梁敏巧瞬間「變臉」，從囂張跋扈的八婆網紅變得十分客氣，乖乖簽下和解書後離開。這段七段式變臉演技展現了梁敏巧的演技功力，從最初的囂張、被威脅時的震驚、到最後的妥協求饶，每個表情轉換都相當自然流暢，網民大讚她將八婆網紅的嘴臉演得入木三分。

梁敏巧親自回應承認本色演出

梁敏巧事後親自在社交平台回應網民討論，坦言：「一年前拍嘅金式森林，雖然只係客串，但我的確都幾八婆，真情流露本色演出。」這番自嘲式回應引來網民熱烈討論，不少人大讚她的演技自然，更有網民建議：「應該要戲劇組畀多啲演出機會你發揮下」、「你角色演技非常好，可以封為TVB最佳女主角」。也有網民幽默留言：「真係好8」、「好臭串」，對她的八婆演技印象深刻。

梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
梁敏巧 金式森林 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

