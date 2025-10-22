金式森林 ｜ 梁敏巧演八婆KOL 七段式變臉超有戲 親認本色演出

梁敏巧在今集《金式森林》中現身，飾演八婆網紅Amy，與江嘉敏街頭大打出手的戲份引起網民熱議。這位「東張女神」在劇中展現七段式變臉演技，從囂張跋扈到瞬間變臉求饒，每個表情都充滿戲劇張力。究竟梁敏巧如何將八婆網紅演得如此入木三分？