金式森林 ｜ 梁敏巧演八婆KOL 七段式變臉超有戲 親認本色演出
梁敏巧在今集《金式森林》中現身，飾演八婆網紅Amy，與江嘉敏街頭大打出手的戲份引起網民熱議。這位「東張女神」在劇中展現七段式變臉演技，從囂張跋扈到瞬間變臉求饒，每個表情都充滿戲劇張力。究竟梁敏巧如何將八婆網紅演得如此入木三分？
梁敏巧《金式森林》街頭激戰江嘉敏
《金式森林》第8集中，梁敏巧飾演的網紅Amy在中環開Live拍片時巧遇江嘉敏，但江嘉敏對私隱被侵犯感到十分不滿，兩人隨即在街頭爆發激烈衝突。江嘉敏更試圖搶奪梁敏巧的手機，場面一度劍拔弩張，江嘉敏甚至準備動手掌摑梁敏巧，街頭大戰一觸即發。
羅子溢當和事佬反成威脅者
羅子溢見狀立即充當「和事佬」，邀請梁敏巧和江嘉敏食飯講和。然而梁敏巧依然擺出一副生人勿近的囂張嘴臉，更直接向羅子溢下令：「有咩和牛，魚子醬就打包上我車，快！」並威脅要「法庭見」。不過羅子溢手段高明，原來早已暗中拍下梁敏巧的所作所為，更表示如果公開片段將令她身敗名裂。
梁敏巧七段式變臉演技獲讚
面對羅子溢的威脅，梁敏巧瞬間「變臉」，從囂張跋扈的八婆網紅變得十分客氣，乖乖簽下和解書後離開。這段七段式變臉演技展現了梁敏巧的演技功力，從最初的囂張、被威脅時的震驚、到最後的妥協求饶，每個表情轉換都相當自然流暢，網民大讚她將八婆網紅的嘴臉演得入木三分。
梁敏巧親自回應承認本色演出
梁敏巧事後親自在社交平台回應網民討論，坦言：「一年前拍嘅金式森林，雖然只係客串，但我的確都幾八婆，真情流露本色演出。」這番自嘲式回應引來網民熱烈討論，不少人大讚她的演技自然，更有網民建議：「應該要戲劇組畀多啲演出機會你發揮下」、「你角色演技非常好，可以封為TVB最佳女主角」。也有網民幽默留言：「真係好8」、「好臭串」，對她的八婆演技印象深刻。
