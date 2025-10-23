梁敏巧入行6年首演有名字角色｜《金式森林》扮八婆網紅超搶鏡 網民激讚：乞人憎到想打佢！
昨晚《金式森林》梁敏巧囂張挑機江嘉敏
在昨晚播出的劇情中，梁敏巧飾演的網紅阿May在街頭直播時遇上新聞人物方芷君（江嘉敏飾），隨即強行要求對方上鏡，更連環發炮挑釁：「做唔到方仰天（郭晉安飾）個女係咪好唔 Gur」、「告我吖，講事實」、「打我吖，你唔夠膽呀？」其後在高深（羅子溢飾）安排的和頭飯局上，她更擺出高姿態，不但嫌棄食物，更獅子開大口：「就算你畀番一百幾廿萬我，我都未必肯跟你和解。」甚至惡劣地要求打包最貴的和牛及魚子醬。豈料高深早已錄下其惡行，她見形勢逆轉，嚇得立即變臉，一秒化身小綿羊簽下和解書，態度180度轉變，極盡巴結之能事，精湛的「變臉」演技讓觀眾嘆為觀止。
梁敏巧自揭成功秘訣「每句對白練100次」
這次「八婆網紅」的演出贏盡掌聲，梁敏巧受訪時坦言，這是她入行以來第一個有名字的角色，也是首次挑戰這類角色，為此做足準備。她透露自己除了看電影取經，更喜歡在日常生活中觀察人生百態，例如在茶餐廳或街上留意不同人的言行舉止，再消化吸收。由於準備時間不長，她爭取每日在家中練習，更敬業地表示：「同一句對白我會練習100次左右，同埋盡量 Explore 唔同嘅語氣，然後搵一個自己最舒服嘅語氣去 Present。」她以劇中一句「我好頭痛」為例，曾嘗試溫和、憤怒、無奈及八婆等不同語氣，希望透過重複練習，令演出更自然，讓觀眾看得更舒服。
梁敏巧入行6年辛酸路 曾演廁所女士終捱出頭
翻查資料，梁敏巧自2020年起參與劇集拍攝，至今已累積6年經驗。在這段時間裡，她飾演過無數沒有名字的閒角，包括少女、美女、情侶、護士、主播、記者、觀眾、客人，甚至「廁所女士」。雖然角色微不足道，但她依然默默耕耘，把握每個機會。早前憑綜藝節目《女神配對計劃》人氣急升，已讓觀眾開始留意到她，這次在《金式森林》中雖然只是客串，卻憑著忘我演出成功彈起，證明了只要肯努力，即使是小角色也能發光發亮，總有被看見的一天。
網民洗版激讚梁敏巧「乞人憎得好正」
梁敏巧在《金式森林》的破格演出，成功引起網民熱烈討論，輿論一面倒地給予正評。不少觀眾湧入討論區留言，大讚她演活了「八婆網紅」的神髓，紛紛洗版式留言：「演得好乞人憎，但又好想繼續睇佢！」、「呢個八婆網紅真係入型入格，完全睇唔出係佢！」、「手勢、語氣、嘴臉全部都係戲，乞人憎得好正！」、「終於有人留意到佢！希望TVB畀多啲機會佢！」、「睇到想衝入電視打佢，證明佢真係演得好好！」網民的熱烈反應，足證梁敏巧的努力沒有白費，並期待她未來能接拍更多具發揮的角色。