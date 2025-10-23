梁敏巧入行6年首演有名字角色｜《金式森林》扮八婆網紅超搶鏡 網民激讚：乞人憎到想打佢！

昨晚（22日）台慶劇《金式森林》中，梁敏巧（Maggie）客串的「八婆網紅」阿May一角極度搶鏡，囂張挑機的嘴臉令人看得咬牙切齒！她將角色由白鴿眼無賴到一秒變鵪鶉的轉變演繹得淋漓盡致，原來這是她入行6年來首個有名字的角色，背後付出的努力絕對超乎想像！