梁敏巧1句暗串鍾柔美「Truth or Dare」風波 網民狠批回應「句句有骨」

19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）錯手分享錫面照事件持續發酵，昨日（2日）梁敏巧和劉啟進出席無綫節目《女神玩轉嘉年華》宣傳活動時，被記者問到會否同好朋友玩Truth or Dare錫面遊戲，梁敏巧即場「寸爆」回應，暗諷某些人的行為，更直言「錫面唔好玩喎」，句句有骨的回應立即引起網民熱議，紛紛認為她在暗諷鍾柔美的錫面照風波。