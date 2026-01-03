梁敏巧1句暗串鍾柔美「Truth or Dare」風波 網民狠批回應「句句有骨」
19歲聲夢小花鍾柔美（Yumi）錯手分享錫面照事件持續發酵，昨日（2日）梁敏巧和劉啟進出席無綫節目《女神玩轉嘉年華》宣傳活動時，被記者問到會否同好朋友玩Truth or Dare錫面遊戲，梁敏巧即場「寸爆」回應，暗諷某些人的行為，更直言「錫面唔好玩喎」，句句有骨的回應立即引起網民熱議，紛紛認為她在暗諷鍾柔美的錫面照風波。
梁敏巧寸爆錫面遊戲唔好玩
梁敏巧接受訪問時被問到聖誕節會否同好朋友玩Truth or Dare錫面遊戲，她笑言自己好健康，聖誕節只會交換禮物，更指Truth or Dare就留返俾其他人玩。當記者追問玩遊戲俾死黨錫面得唔得時，梁敏巧更直接反問「玩錫面好玩咩？錫面唔好玩喎，我哋玩包剪揼算啦，輸咗飲酒」，言下之意相當明顯，似乎在暗諷某些藝人以遊戲為藉口做出親密行為的做法。
劉啟進配合表態很少玩Truth or Dare
同場的劉啟進亦配合梁敏巧的說法，表示自己本身就很少玩Truth or Dare遊戲。他笑言本身就好少玩Truth or Dare，當日只是交換了禮物，就冇做其他嘢。兩人一唱一和的回應，明顯是在與早前鍾柔美聲稱錫面照只是玩Truth or Dare遊戲的說法劃清界線，強調自己的聖誕節慶祝方式「好健康」。
鍾柔美錫面照風波持續發酵
鍾柔美早前錯手分享與劉展霆的錫面合照後，雖然她在訪問中堅持與對方只是死黨好朋友，並解釋錫面照只是大家玩Truth or Dare時發生，但事件持續發酵。有她的中學同學向媒體爆料，指不屑見到她常常扮「A0」，更揭發鍾柔美中學時期已至少拍過4次拖，並提供了她與前男友的合照。其後更有網民爆出更多鍾柔美與前度接吻的照片，令事件一發不可收拾。
網民狠批梁敏巧太寸嘴
梁敏巧的「寸嘴」回應在網上引起兩極反應，有網民認為她說話太直接，批評「梁敏巧太寸嘴啦，人哋都已經好慘」、「做人唔好咁刻薄」。不過亦有網民支持她的坦率，認為「講得啱，錫面真係唔好玩」、「起碼佢誠實，唔會扮純情」。有網民更笑言「梁敏巧呢個回應真係神級，句句都係暗諷」，認為她成功在不點名的情況下表達了自己的立場。
