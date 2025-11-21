梁敏巧台慶青色「大媽」造型嚇親網民 親解背後意義 得罪造型師另有下文！
TVB《萬千星輝賀台慶》紅地氈於日前舉行，超過300位藝人盛裝踏上紅地氈，眾星花旦爭奇鬥艷。現年30歲的《東張西望》主持梁敏巧今年與《女神配對計劃》拍檔一同進場，她身披高飽和度的青黃色外套，配黑色露背上衣及黑色長褲登場，加上復古髮型及青黃色眼影，造型相當搶眼。不少網民看到她的打扮後大感震驚，紛紛留言討論，而梁敏巧其後親自回應造型背後的「深層意義」！
梁敏巧青色造型被嫌「好大媽feel」
梁敏巧身披高飽和度的青黃色毛毛外套，配搭黑色露背上衣及黑色長褲登場。她的復古髮型配上青黃色眼影，整體造型相當前衛破格，就連紅地氈司儀潘盈慧也直言梁敏巧的打扮相當特別。這套造型與其他女星的優雅晚裝形成強烈對比，更被嫌「好大媽feel！」、「得罪化妝同服裝部？」、「好似老30歲」、「個黃色眼影想點？」、「今年套衫完全唔掂，個妝容＆髮型顯得佢都好唔精神」。部分網民認為這套造型讓她看起來老了十年。
梁敏巧親解造型深層意義：咁破格咁癲
面對網民的熱烈討論，梁敏巧親自在社交平台詳細解釋造型背後的意義。她表示毛毛外套代表動物皮毛，螢光青色代表有靈性、生命力、成長、希望，強調所有動物都是生命個體，有智慧思想，應當有自由的權利。她指出「生命無價，自由無價，不應被人類當謀利的商品」，背脊的貓貓貼紙更是港短，而金色十字架是給自己勇氣及力量去堅持信念。至於青色眼影同髮型，她坦言「唔玩啲我從來未試過嘅嘢咁破格咁癲，點捉到大家眼球」，並感謝造型師兼髮型師及化妝師肯陪她「癲」。
梁敏巧呼籲領養代替購買
梁敏巧在回應中特別強調「除咗討論我係咪得罪髮型化妝師/靚唔靚/老唔老聽我講多次，領養代替購買」的訊息，希望透過這次造型引起大家對動物權益的關注。有網友看到她的解釋後恍然大悟：「難怪背脊有呢隻貓出現。」梁敏巧感謝各大網民留意同傳媒報道，表示這次破格造型正是為了吸引大家的注意力，從而宣揚保護動物的理念。
