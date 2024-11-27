DJ梁文禮私自大爆欣宜近況 網民留言批評炒流量：擦存在感

藝人鄭欣宜自從去年三月在紅館舉辦演唱會之後，就一直鮮有公開露面，更曾驚傳懷孕疑雲，不少網民都非常關心她的近況。昨晚（26日），DJ梁文禮就在社交平台發文表示偶遇欣宜，並大爆其最新近況，搞到網民都紛紛留言批評！

