DJ梁文禮私自大爆欣宜近況 網民留言批評炒流量：擦存在感
DJ梁文禮私自大爆欣宜近況
DJ梁文禮日前在社交平台留言興奮表示自己偶遇欣宜，兩人一見面就相擁一下。梁文禮就即刻搵對方是否準備復出，但欣宜就笑笑口表示「俾啲時間」：
啱啱撞到欣宜！
我一手捉住佢，大家即刻攬一嘢🥺
佢狀態好好，我即刻問係咪要迎接你復出？
佢笑一笑話 : 俾啲時間我…
OK 唔俾壓力妳，等妳
really miss you💕
網民留言批評炒流量
梁文禮的發文發出不足一日，就已經惹來大批網民留言討論。有部分網民就留言表示同樣掛住欣宜，希望能夠早日登到對方復出；亦有網民認為梁文禮發文只為抄流量，並非真正關心欣宜，反而非常不尊重欣宜的意願：「人地都叫比啲時間，你又要出個post炒流量」、「垃圾DJ擦存在感 獲得4000 likes」、「好似幫人出櫃咁.. 唔太好，人地一直無表態無公開同大眾Update，總有原因。」、「你同班廢老要拎周星馳出黎講有咩分別？ 」等。
失言得罪人早有前科
其實梁文禮在社交平台失言早有前科，去年就曾經被網民揭發他在社交網私人賬號多次發文批評梁詠琪、陳奕迅和MIRROR等人。梁文禮當時特別批評梁詠琪演唱會衫醜樣兼唱功差，但對外在公開帳號卻大讚梁詠琪靚女、Good Show，被網民狠批他為「雙面人」，最後被商台發聲明宣佈暫停梁文禮三個月主持職務。
細數梁文禮「雙面人」事件 梁詠琪首當其衝
梁文禮睇完梁詠琪個唱首場演出後，公開畀讚並在IG Story公開大讚Gigi「好靚」，更派心心眼標記對方，但在私人FB帳戶就狠批：「個flow差，歌編得差，舞差，當然佢唱得差啦~其實都預咗，但係無諗過咁離譜，唱K咁！！唯一想讚嘅係，佢短頭髮真係好靚好襯佢，身形好，將啲醜嘅衫都carry得好，好似呢件『着上一張抹完鼻血嘅紙巾』咁。」
梁文禮爆陳奕迅黑歷史：唔通寫佢黑面唱歌咩？
原來梁文禮係慣犯，向來在私人FB批評歌手之習慣，去年尾陳奕迅在紅館舉行跨年騷，大獲好評，梁文禮睇完騷在IG大讚陳奕迅，並寫道「久違了的呢個陳奕迅」，大讚個騷完美，由陳奕迅的演出、以至燈光、舞台、舞蹈員等都非常好。不過其後卻把此Post和與網民的對話截圖，在私人FB分享，並寫出另一番話：「唔通我要寫佢（陳奕迅）之前黑面唱歌，唱到發脾氣，唔記得《四季》歌詞，喺我同麻利面前拋咪拋到跌咗支咪落地！」去年陳奕迅翻唱五首其他歌手的作品，當中有莫文蔚的《慢慢喜歡你》，梁文禮亦有意見，直斥：「如果你好似我咁鍾意《慢慢喜歡你》，就千祈咪L聽陳奕迅個版本」。
梁文禮斥姜濤、AL翻唱哥哥歌曲：集體強姦張國榮作品
梁文禮在私人FB曾轉載一篇講姜濤、盧瀚霆Anson Lo翻唱張國的歌致敬，梁文禮加入個人意見：「集體強姦張國榮作品」，對二人翻唱張國榮作品好反感。不過奇就奇在梁文禮曾在IG公開大讚姜濤，大讚姜濤是天生的表演者，「100% Natural Born Artist」、「上台殺死人，如有神光照射」，果然雙面人。
梁文禮曾批評MIRROR出周邊商品醜
梁文禮又曾批MIRROR：「點解MIRROR啲周邊公仔可以咁醜？設計完全無心兼無良心，點頭通過所有嘢出得嘅都係，你哋邊個會買？千祈唔好畀我睇到，即刻unfollow你！」梁文禮更將與友人對話截圖在私人FB公開，友人追問他買唔買到MIRROR演唱會飛，梁文禮反問：「一定要睇咩？不如做啲更有意義嘅嘢啦！」
梁文禮轉貼楊千嬅：你咪X去睇佢演唱會
梁文禮亦曾批評有岑寧兒：「個個都話YoYo係天使嘅聲音，你聽過天使把聲咩？可能係Minions咁都得㗎嘛」，梁文禮又曾轉貼楊千嬅的Post：「你咪X去睇佢演唱會，以後唔同你打牌！」不過梁文禮都有知音人，指他「講真嘢唔得咩？」、「係自己私人FB講嘢都唔得呀？」、「無拿拿再爆料，係咪梁詠琪啲公關做㗎？」