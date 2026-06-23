38歲梁洛施生日首度高調放閃 車廂摸大腿認愛男友！驚爆大9歲新歡曾落魄到「睡衣櫃」？
梁洛施酒店房間獲突擊慶生驚慌遮胸口
梁洛施在短片中身穿晨袍、腳踏拖鞋在酒店套房梳化上休息，工作人員突然捧住插滿蠟燭的蛋糕衝入房間唱生日歌。她被嚇得手忙腳亂，不停用手整理晨袍遮掩胸口，場面既搞笑又溫馨。她隨後甜蜜發文：「忙忙碌碌的六月，感謝我的夥伴們給我的驚喜，辛苦你們了。咱們繼續幹，愛你們喲！」不過全片最大彩蛋在後段，她罕有地貼出多張與馬浴柯在車廂內十指緊扣的照片，更有她將手親暱搭在男友大腿上的畫面，甜蜜指數爆燈。
梁洛施移居北京陪伴男友出席電影節放閃
對於這段戀情，梁洛施近年以行動表態。據悉她已將生活重心移至北京長期陪伴男友，早前更以女主人姿態翹實馬浴柯手臂踏上上海電影節紅地氈，為對方執導的新作造勢。兩人並排而行全程甜笑，小鳥依人的姿態令在場媒體紛紛捕捉這對新晉銀幕情侶的互動畫面，高調程度前所未見。
馬浴柯曾寄居衣櫃捱過最落魄北漂歲月
回顧兩人戀情軌跡，早在2023年底已傳出緋聞，其後多次在北京街頭被目擊牽手逛街，直至2025年年中戀情正式曝光。現年47歲的馬浴柯來自甘肅蘭州，出身藝術世家但早年北漂生活極其坎坷，曾任洗車工、送報員及酒吧侍應，最落魄時甚至要寄居在酒吧老闆家的衣櫃裏。他從基層片場場務做起，憑藉不懈努力轉戰幕前，先後在武俠劇及警匪片中飾演經典角色而廣為人知，近年更華麗轉身成為電影導演，親自操刀的懸疑動作作品屢創票房佳績。
網民感嘆梁洛施終於搵到識珍惜佢嘅人
消息曝光後隨即引起網民熱議，不少人留言：「終於見到Isabella真心開心嘅笑容」、「呢個男人捱過咁多苦，一定會珍惜眼前人」、「兩個都經歷過低谷，反而更加夾」。亦有網民感嘆梁洛施兜兜轉轉多年，由昔日豪門風波到如今覓得真愛，這段感情來得不易但格外踏實，紛紛送上祝福。
梁洛施傳為馬浴柯長留北京
最近，微博用戶洗版式發布了梁洛施與45歲的馬浴柯在北京街頭拖手的照片。相中兩人邊行邊傾偈，同時笑容滿面，十指緊扣的模樣宛如一對熱戀中的情侶。兩人拖手時前後輕輕揈手，非常Sweet，同時也未有理會影相的途人，可說大方任影，完全零避忌，似乎代表他們已決定大方公開戀情。
與李澤楷分手後，梁洛施一直專注於照顧孩子，少有傳出新戀情，直到去年，她才與內地導演兼演員馬浴柯爆出緋聞。有指梁洛施為了馬浴柯，近年大部分時間都留在北京居住。
馬浴柯演而優則導
馬浴柯在中學畢業後曾嘗試考入北京中央戲劇學院，但未能成功。之後他曾做過洗車工人、送報員和酒吧侍應等工作，最差時曾住在酒吧店主家裡的衣櫃裡，最終經朋友介紹到片場做場記，開始進入演藝圈。他曾參與多部電視劇如《天龍八部》和《貞觀長歌》，以及電影《掃毒》、《唐人街探案》、和《拆彈專家2》等。2014年，他更憑《掃毒》獲得《第32屆大眾電影百花獎最佳新人獎》。
張家輝成二人交集點
近年，馬浴柯還升呢做導演，自導自演了電影《怒潮》和《重生》，兩部都是由和他在《掃毒》中合作過的張家輝擔任主演，而梁洛施對上一部在2023年主演的電影《爆裂點》，拍檔也是張家輝。
梁洛施拍《爆裂點》有許恩怡麥子樂
梁洛施12歲就踏入娛樂圈從事模特兒工作、15歲簽約唱片公司，之後拍過不少電影，亦有不少歌唱作品。和李澤楷分手14年，梁洛施一直專注照顧3名兒子，直至近年才另結新歡。而梁洛施近年一直深居簡出，只偶爾只接拍電影，2023年，她就接下林超賢首次監製的新戲《爆裂點》，再做女主角的梁洛施為角色勤力操練，曬得一身古銅色，並以鋼條身形示人。
梁洛施回流香港四年 曾遮面晒三子合照
當年19歲的梁洛施在楊紫瓊介紹下認識比她大22年的李澤楷，兩人一見鍾情，09年梁洛施為李澤楷產下兒子李長治，翌年再誕下雙胞胎李長亨、李長軒，但最後兩人於11年分手，結束三年童話式愛情，及後她曾一度離港生活。2018年梁洛施回流香港，曾以同一張生日大合照分別開通IG和微博帳戶，寓意踏入三字頭一切都係新開始。相中更見到三個被遮面男童，疑似長治坐正中、身穿同款恤衫的孖仔長亨、長軒坐兩邊，與梁家上下齊齊慶祝媽媽三十歲生日。