38歲梁洛施生日首度高調放閃 車廂摸大腿認愛男友！驚爆大9歲新歡曾落魄到「睡衣櫃」？

38歲梁洛施今日生日，在社交平台分享慶生短片之餘，更首度公開與大9歲內地導演男友馬浴柯的親密合照，車廂內十指緊扣加上手搭大腿的甜蜜畫面，令外界確認這段跨圈戀情已修成正果。而這位曾經睡在衣櫃裏的「北漂青年」，如今不僅在影壇站穩腳跟，更成功贏得美人歸。