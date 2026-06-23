38歲梁洛施生日首度高調放閃 車廂摸大腿認愛男友！驚爆大9歲新歡曾落魄到「睡衣櫃」？

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38歲梁洛施今日生日，在社交平台分享慶生短片之餘，更首度公開與大9歲內地導演男友馬浴柯的親密合照，車廂內十指緊扣加上手搭大腿的甜蜜畫面，令外界確認這段跨圈戀情已修成正果。而這位曾經睡在衣櫃裏的「北漂青年」，如今不僅在影壇站穩腳跟，更成功贏得美人歸。

梁洛施酒店房間獲突擊慶生驚慌遮胸口

梁洛施在短片中身穿晨袍、腳踏拖鞋在酒店套房梳化上休息，工作人員突然捧住插滿蠟燭的蛋糕衝入房間唱生日歌。她被嚇得手忙腳亂，不停用手整理晨袍遮掩胸口，場面既搞笑又溫馨。她隨後甜蜜發文：「忙忙碌碌的六月，感謝我的夥伴們給我的驚喜，辛苦你們了。咱們繼續幹，愛你們喲！」不過全片最大彩蛋在後段，她罕有地貼出多張與馬浴柯在車廂內十指緊扣的照片，更有她將手親暱搭在男友大腿上的畫面，甜蜜指數爆燈。

梁洛施移居北京陪伴男友出席電影節放閃

對於這段戀情，梁洛施近年以行動表態。據悉她已將生活重心移至北京長期陪伴男友，早前更以女主人姿態翹實馬浴柯手臂踏上上海電影節紅地氈，為對方執導的新作造勢。兩人並排而行全程甜笑，小鳥依人的姿態令在場媒體紛紛捕捉這對新晉銀幕情侶的互動畫面，高調程度前所未見。

馬浴柯曾寄居衣櫃捱過最落魄北漂歲月

回顧兩人戀情軌跡，早在2023年底已傳出緋聞，其後多次在北京街頭被目擊牽手逛街，直至2025年年中戀情正式曝光。現年47歲的馬浴柯來自甘肅蘭州，出身藝術世家但早年北漂生活極其坎坷，曾任洗車工、送報員及酒吧侍應，最落魄時甚至要寄居在酒吧老闆家的衣櫃裏。他從基層片場場務做起，憑藉不懈努力轉戰幕前，先後在武俠劇及警匪片中飾演經典角色而廣為人知，近年更華麗轉身成為電影導演，親自操刀的懸疑動作作品屢創票房佳績。

網民感嘆梁洛施終於搵到識珍惜佢嘅人

消息曝光後隨即引起網民熱議，不少人留言：「終於見到Isabella真心開心嘅笑容」、「呢個男人捱過咁多苦，一定會珍惜眼前人」、「兩個都經歷過低谷，反而更加夾」。亦有網民感嘆梁洛施兜兜轉轉多年，由昔日豪門風波到如今覓得真愛，這段感情來得不易但格外踏實，紛紛送上祝福。

梁洛施 馬浴柯 （圖片來源：IG@isabella.leong）
（圖片來源：[email protected]
梁洛施 馬浴柯 （圖片來源：IG@isabella.leong）
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梁洛施 馬浴柯 （圖片來源：IG@isabella.leong）
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梁洛施 馬浴柯 （圖片來源：IG@isabella.leong）
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梁洛施傳為馬浴柯長留北京

最近，微博用戶洗版式發布了梁洛施與45歲的馬浴柯在北京街頭拖手的照片。相中兩人邊行邊傾偈，同時笑容滿面，十指緊扣的模樣宛如一對熱戀中的情侶。兩人拖手時前後輕輕揈手，非常Sweet，同時也未有理會影相的途人，可說大方任影，完全零避忌，似乎代表他們已決定大方公開戀情。

與李澤楷分手後，梁洛施一直專注於照顧孩子，少有傳出新戀情，直到去年，她才與內地導演兼演員馬浴柯爆出緋聞。有指梁洛施為了馬浴柯，近年大部分時間都留在北京居住。

梁洛施 馬浴柯 雖然係3子之母，但梁洛施今年都只係37歲。（圖片來源：IG@isabella.leong）
雖然係3子之母，但梁洛施今年都只係37歲。（圖片來源：[email protected]
梁洛施 馬浴柯 45歲馬浴柯是內地的導演兼演員。（圖片來源：《重生》）
45歲馬浴柯是內地的導演兼演員。（圖片來源：《重生》）
梁洛施 馬浴柯 梁洛施被發現同導演兼演員馬浴柯在街頭手拖手行街。（圖片來源：微博）
梁洛施被發現同導演兼演員馬浴柯在街頭手拖手行街。（圖片來源：微博）
梁洛施 馬浴柯 兩人當一齊去出席活動同食飯，全程都十指緊扣，零避忌。（圖片來源：微博）
兩人當一齊去出席活動同食飯，全程都十指緊扣，零避忌。（圖片來源：微博）
梁洛施 馬浴柯 去年梁洛施就曾被影到與馬浴柯現身北京一間cafe撐枱腳。（圖片來源：小紅書）
去年梁洛施就曾被影到與馬浴柯現身北京一間cafe撐枱腳。（圖片來源：小紅書）
梁洛施 馬浴柯 有指梁洛施為了馬浴柯，近年長留北京居住。（圖片來源：IG@isabella.leong）
有指梁洛施為了馬浴柯，近年長留北京居住。（圖片來源：[email protected]

馬浴柯演而優則導

馬浴柯在中學畢業後曾嘗試考入北京中央戲劇學院，但未能成功。之後他曾做過洗車工人、送報員和酒吧侍應等工作，最差時曾住在酒吧店主家裡的衣櫃裡，最終經朋友介紹到片場做場記，開始進入演藝圈。他曾參與多部電視劇如《天龍八部》和《貞觀長歌》，以及電影《掃毒》、《唐人街探案》、和《拆彈專家2》等。2014年，他更憑《掃毒》獲得《第32屆大眾電影百花獎最佳新人獎》。

梁洛施 馬浴柯 2013年，馬浴柯在電影《掃毒》中飾演反派段坤一角，備受觀眾好評，也開始為香港觀眾所認識。（圖片來源：《掃毒》）
2013年，馬浴柯在電影《掃毒》中飾演反派段坤一角，備受觀眾好評，也開始為香港觀眾所認識。（圖片來源：《掃毒》）
梁洛施 馬浴柯 2020年，馬浴柯又曾孖劉德華演出電影《拆彈專家2》，飾演「復生會」成員兼僱傭兵的大老闆屬牛。（圖片來源：《拆彈專家2》）
2020年，馬浴柯又曾孖劉德華演出電影《拆彈專家2》，飾演「復生會」成員兼僱傭兵的大老闆屬牛。（圖片來源：《拆彈專家2》）

張家輝成二人交集點

近年，馬浴柯還升呢做導演，自導自演了電影《怒潮》和《重生》，兩部都是由和他在《掃毒》中合作過的張家輝擔任主演，而梁洛施對上一部在2023年主演的電影《爆裂點》，拍檔也是張家輝。

梁洛施 馬浴柯 馬浴柯近年自編自導兼自演電影《怒潮》和《重生》，都是由張家輝和阮經天擔任主角。（圖片來源：《重生》）
馬浴柯近年自編自導兼自演電影《怒潮》和《重生》，都是由張家輝和阮經天擔任主角。（圖片來源：《重生》）

梁洛施拍《爆裂點》有許恩怡麥子樂

梁洛施12歲就踏入娛樂圈從事模特兒工作、15歲簽約唱片公司，之後拍過不少電影，亦有不少歌唱作品。和李澤楷分手14年，梁洛施一直專注照顧3名兒子，直至近年才另結新歡。而梁洛施近年一直深居簡出，只偶爾只接拍電影，2023年，她就接下林超賢首次監製的新戲《爆裂點》，再做女主角的梁洛施為角色勤力操練，曬得一身古銅色，並以鋼條身形示人。

梁洛施 馬浴柯 梁洛施和張家輝因拍攝《爆裂點》而結緣。（圖片來源：IG@isabella.leong）
梁洛施和張家輝因拍攝《爆裂點》而結緣。（圖片來源：[email protected]
梁洛施 馬浴柯 拍完戲梁洛施仍keep住健身，最近她就發布了一條做gym片。（圖片來源：IG@isabella.leong）
拍完戲梁洛施仍keep住健身，最近她就發布了一條做gym片。（圖片來源：[email protected]
梁洛施 馬浴柯 （圖片來源：IG@isabella.leong）
（圖片來源：[email protected]

梁洛施回流香港四年 曾遮面晒三子合照

當年19歲的梁洛施在楊紫瓊介紹下認識比她大22年的李澤楷，兩人一見鍾情，09年梁洛施為李澤楷產下兒子李長治，翌年再誕下雙胞胎李長亨、李長軒，但最後兩人於11年分手，結束三年童話式愛情，及後她曾一度離港生活。2018年梁洛施回流香港，曾以同一張生日大合照分別開通IG和微博帳戶，寓意踏入三字頭一切都係新開始。相中更見到三個被遮面男童，疑似長治坐正中、身穿同款恤衫的孖仔長亨、長軒坐兩邊，與梁家上下齊齊慶祝媽媽三十歲生日。

梁洛施 馬浴柯 Isabella和李澤楷曾相戀6年、生下3個李氏男孫，分手後Isabella宣布與李澤楷共同撫養兒子。（圖片來源：新傳媒照片庫）
Isabella和李澤楷曾相戀6年、生下3個李氏男孫，分手後Isabella宣布與李澤楷共同撫養兒子。（圖片來源：新傳媒照片庫）
梁洛施 馬浴柯 2018年Isabella回流香港時，曾遮面晒同三個囝囝慶祝生日的合照。（圖片來源：IG@isabella.leong）
2018年Isabella回流香港時，曾遮面晒同三個囝囝慶祝生日的合照。（圖片來源：[email protected]
梁洛施 馬浴柯 2019年大仔長治10歲生日，Isabella又曾罕有公開他的童年照。（圖片來源：IG@isabella.leong）
2019年大仔長治10歲生日，Isabella又曾罕有公開他的童年照。（圖片來源：[email protected]
梁洛施 馬浴柯 又曾用長髮遮住三個囝囝的樣合照。（圖片來源：IG@isabella.leong）
又曾用長髮遮住三個囝囝的樣合照。（圖片來源：[email protected]

圖片來源：[email protected]、《重生》、微博、小紅書、《掃毒》、《拆彈專家2》、新傳媒照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期

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