梁洛施高調曬新歡！十指緊扣甜爆行街 對方曾孖古天樂演出《掃毒》
梁洛施傳為馬浴柯長留北京
最近，微博用戶洗版式發布了梁洛施與45歲的馬浴柯在北京街頭拖手的照片。相中兩人邊行邊傾偈，同時笑容滿面，十指緊扣的模樣宛如一對熱戀中的情侶。兩人拖手時前後輕輕揈手，非常Sweet，同時也未有理會影相的途人，可說大方任影，完全零避忌，似乎代表他們已決定大方公開戀情。
與李澤楷分手後，梁洛施一直專注於照顧孩子，少有傳出新戀情，直到去年，她才與內地導演兼演員馬浴柯爆出緋聞。有指梁洛施為了馬浴柯，近年大部分時間都留在北京居住。
馬浴柯演而優則導
馬浴柯在中學畢業後曾嘗試考入北京中央戲劇學院，但未能成功。之後他曾做過洗車工人、送報員和酒吧侍應等工作，最差時曾住在酒吧店主家裡的衣櫃裡，最終經朋友介紹到片場做場記，開始進入演藝圈。他曾參與多部電視劇如《天龍八部》和《貞觀長歌》，以及電影《掃毒》、《唐人街探案》、和《拆彈專家2》等。2014年，他更憑《掃毒》獲得《第32屆大眾電影百花獎最佳新人獎》。
張家輝成二人交集點
近年，馬浴柯還升呢做導演，自導自演了電影《怒潮》和《重生》，兩部都是由和他在《掃毒》中合作過的張家輝擔任主演，而梁洛施對上一部在2023年主演的電影《爆裂點》，拍檔也是張家輝。
梁洛施拍《爆裂點》有許恩怡麥子樂
梁洛施12歲就踏入娛樂圈從事模特兒工作、15歲簽約唱片公司，之後拍過不少電影，亦有不少歌唱作品。和李澤楷分手14年，梁洛施一直專注照顧3名兒子，直至近年才另結新歡。而梁洛施近年一直深居簡出，只偶爾只接拍電影，2023年，她就接下林超賢首次監製的新戲《爆裂點》，再做女主角的梁洛施為角色勤力操練，曬得一身古銅色，並以鋼條身形示人。
梁洛施回流香港四年 曾遮面晒三子合照
當年19歲的梁洛施在楊紫瓊介紹下認識比她大22年的李澤楷，兩人一見鍾情，09年梁洛施為李澤楷產下兒子李長治，翌年再誕下雙胞胎李長亨、李長軒，但最後兩人於11年分手，結束三年童話式愛情，及後她曾一度離港生活。2018年梁洛施回流香港，曾以同一張生日大合照分別開通IG和微博帳戶，寓意踏入三字頭一切都係新開始。相中更見到三個被遮面男童，疑似長治坐正中、身穿同款恤衫的孖仔長亨、長軒坐兩邊，與梁家上下齊齊慶祝媽媽三十歲生日。