梁洛施高調曬新歡！十指緊扣甜爆行街 對方曾孖古天樂演出《掃毒》

梁洛施（Isabella）到本月23日就踏入37歲，曾為李澤楷誕下三名兒子的她，自2011年宣布與李澤楷分手後，一直專注照顧孩子，少有傳出新戀情，直到去年，有網民拍到她與內地導演兼演員馬浴柯在北京的一家cafe出現，引發了外界對她新戀情的猜測，近日兩人更零避忌，在街頭高調放閃！