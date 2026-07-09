47歲梁烈唯返惠州認祖歸宗 如巨星出巡祠堂前一番話惹熱議
梁烈唯穿唐裝現身惠州祠堂
網上流傳多張照片及短片，可見梁烈唯身穿黑色唐裝，在惠州博羅江頭村的祠堂門外現身。他在宗親陪同下細閱族譜，了解宗族源流，並在眾多村民見證下完成認祖儀式。現場所見，他逐一拜訪宗族長輩，親切握手及促膝交流，又與在場村民及粉絲合照留念，氣氛非常熱鬧，猶如明星出巡一般。
梁烈唯激動發表認祖感言
梁烈唯在祠堂門外難掩興奮之情，他表示：「全部都係兄弟姊妹，叔伯兄弟！好難得可以返到嚟我個根，搵到我個祖先，搵咗好多年，一直都搵唔到！」他更指在當地宗親幫忙下終於成功認祖歸宗，說到耳紅紅表示多了很多兄弟姊妹支持，在場村民隨即報以熱烈掌聲。據悉，村長更即場將他的名字記入江頭村的宗譜之中。
自稱「中國香港人」身份好驕傲
梁烈唯在現場發表了一番充滿感情的說話，他表示：「香港未回歸，我哋無自己國家認可，我哋只能講係香港人，直至回歸之後可以好驕傲同人講『我係中國人』，係『中國香港人』，到今日仲可以多個身份，除咗係中國香港人，仲係姓梁，係惠州江頭村其中一員。」他又透露，這次特意向9歲女兒及6歲兒子講述回鄉緣由，讓孩子們清楚知道自己的根在哪裏。
梁烈唯離巢後多次改名發展內地
梁烈唯離開無綫後主力在內地發展，曾先後改名為「梁烈維」及「梁競徽」，直至最近才用回原名「梁烈唯」。他曾於2012年獲頒「飛躍進步男藝員」，2018年更憑劇集《是咁的，法官閣下》奪得「最佳男配角」。2025年約滿邵氏後，他以自由身接工作，並與沈震軒、高鈞賢、黃長興及黃嘉樂組成「好犀利男團」（Give Me Five）。今年初他已表示隨年歲漸長，希望回到家鄉惠州進行認祖儀式。
網民對認祖歸宗反應兩極
消息傳出後隨即引起網民熱議，不少人對梁烈唯的舉動表示支持，有網民留言：「尋根係好事，知道自己從邊度嚟好重要。」亦有人表示：「唯唯呢幾年真係好努力融入內地市場。」但同時亦有網民對他的言論持不同看法，有人直言：「做好自己就得啦，使唔使咁高調。」整體而言，這次認祖歸宗之旅令梁烈唯再度成為話題人物。